Več kot 30 odstotkov ljudi ima težave z lasiščem – ali ste med njimi?

Srbečica, občutek zategovanja, suhe luske ali pordelost po barvanju? Vse to niso nujno znaki prhljaja ali slabe higiene, temveč pogosto opozorila, da je vaše lasišče izsušeno, občutljivo ali preobremenjeno. V resnici gre pogosto za znak, da vaša lasišče potrebuje enako nego kot koža obraza. Pa vendar je prav lasišče tisto, ki ga največkrat zanemarimo.

Po raziskavah se z različnimi težavami lasišča srečuje več kot tretjina ljudi – pa vendar o tem le redko govorimo. Lasišče je pogosto spregledan del lepotne rutine, čeprav je temelj zdravih, močnih in sijočih las.

Z novo generacijo izdelkov, ki prinašajo t. i. "skinifikacijo" v nego las – torej pristope iz nege kože, se tudi lasišče končno postavlja v ospredje. In ena od najbolj obetavnih rešitev je izdelek, ki združuje vsakodnevno nego, globinsko hidracijo in pomirjujoče učinkovine.

Scalp Moisture Boost Serum je prvi serum za lase blagovne znamke Subrina Professional, namenjen izključno lasišču, ki ne deluje le kot trenutna pomoč, temveč ponuja tudi dolgoročno podporo, vlaženje in obnovo zaščitne bariere. Brez izpiranja, brez mastnosti, brez dišav – le nega, ki deluje.

Zakaj vaše lasišče potrebuje serum?

Čeprav se serum pogosto povezuje z nego obraza, ima enako močan potencial tudi na lasišču. Po pogostem umivanju, barvanju, izpostavljenosti soncu, vetru in toplotnim oblikovanjem je lasišče velikokrat razdraženo, suho, zategnjeno ali celo vneto. Vse to pa vpliva tudi na rast in kakovost las.

Zakaj je vlaženje lasišča ključno? Večina ljudi se zaveda, kako pomembna je vlaga za kožo obraza. A enako velja za lasišče – še posebej, če: imate srbeče ali zategnjeno lasišče po pranju,

pogosto barvate ali toplotno obdelujete lase,

se pojavljajo bele suhe luske (ki niso prhljaj),

imate občutek pekočega ali občutljivega lasišča. Suho lasišče = oslabljena zaščitna bariera = večja občutljivost, vnetja in posledično slabša kakovost las. Z rednim nanosom seruma po pranju podpirate naravni obnovitveni proces, vzdržujete vlago in preprečujete neprijetnosti, ki jih povzroča suhost.

Kaj se skriva v serumu?

V formulaciji je kar 13 odstotkov aktivnih sestavin, kar je za serum za lasišče izjemno visoka koncentracija – a hkrati ostaja formula nežna, lahka in neagresivna. Brez dišav, brez eteričnih olj, brez nepotrebnih dodatkov – samo izbrane sestavine, ki jih podpirajo klinične študije.

Niacinamid – poznan iz nege obraza, pomirja, krepi kožno bariero in uravnava izločanje sebuma.

– poznan iz nege obraza, pomirja, krepi kožno bariero in uravnava izločanje sebuma. Hialuronska kislina, glicerin, saharid izomerat in pantenol – štirje vlažilci, ki omogočajo globinsko vlaženje tudi do 72 ur.

– štirje vlažilci, ki omogočajo globinsko vlaženje tudi do 72 ur. Izvleček semena baobab – bogat z oligopeptidi in antioksidanti, ki pomagajo izboljšati odpornost lasišča.

– bogat z oligopeptidi in antioksidanti, ki pomagajo izboljšati odpornost lasišča. Arginin – aminokislina, ki podpira pretok krvi in ​​dovajanje hranil v lasišče.

– aminokislina, ki podpira pretok krvi in ​​dovajanje hranil v lasišče. Lactic acid – nežna kislina AHA za blag piling in obnovo.

Izdelek ima pH 4,5, kar ustreza naravni vrednosti lasišča in podpira zdravo mikrobiomsko ravnovesje.

Primeren tudi za občutljivo lasišče

Formulacija je bila testirana tudi na ljudeh z občutljivim lasiščem, vključno s tistimi, ki imajo psoriazo ali atopični dermatitis. Čeprav izdelek ne nosi uradnih medicinskih trditev, so povratne informacije izjemno pozitivne – predvsem glede pomirjujočega učinka, zmanjšanja srbenja in občutka suhosti.

Vseeno priporočamo, da se ljudje z diagnosticiranimi kožnimi boleznimi pred uporabo posvetujejo s svojim dermatologom.

Kako se uporablja? Enostavno. Po umivanju, ko imate čisto lasišče, nanesite nekaj pipet izdelka neposredno na lasišče. Rahlo vmasirajte, da pospešite cirkulacijo in izdelek enakomerno razdelite. Brez spiranja. Brez čakanja. Samo takojšnje olajšanje in občutek udobja. Uporabljate ga lahko: za dodatno nego po vsakem pranju las,

po vsakem pranju las, za zaščito občutljivega lasišča pred barvanjem,

pred barvanjem, kot pomirjujoč tretma po barvanju ,

, kadarkoli čutite nelagodje na lasišču (draženje, srbečica, zategovanje).

Če je vaše lasišče pogosto suho, zategnjeno, srbeče ali razdraženo, je Scalp Moisture Boost Serum izdelek, ki ste ga čakali.

Ni treba več trpeti ali skrivati belih lusk. Ni vam treba prenašati srbenja po pranju. Ni vam treba izbirati med učinkovitostjo in nežnostjo.

Zdaj imate vse v enem. Prava nega se začne pri korenu.

