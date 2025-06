Kanarski otoki jeseni in pozimi do –30 odstotkov iz Ljubljane, Zagreba, Trevisa

Medtem ko mnogi še ne vedo, kje bodo preživeli poletni dopust, so izkušeni počitnikarji in popotniki že na lovu za najboljšimi ponudbami jesenskih in zimskih počitnic. Zdaj je namreč čas izjemnih popustov first minute, o čemer smo se lahko prepričali tudi sami. Na Počitnice.si smo namreč našli odlično ponudbo jesenskih in zimskih počitnic na Kanarskih otokih Gran Canaria, Tenerife in Lanzarote po super ceni!

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Če se je nekoč izplačalo počakati na super ugodne ponudbe počitnic last minute, je v sodobnem času bolje staviti na popuste za zgodnje rezervacije. Ugodnosti so namreč skoraj enake, ponudba pa je na začetku neprimerljivo večja kot na koncu, ko se je treba pač zadovoljiti s tistim, kar ostane.

Ravno zato je zdaj pravi čas za iskanje jesenskih in zimskih počitnic, pa naj gre za smučarska središča ali tople obmorske destinacije. Pri zadnjih večina najbrž najprej pomisli na daljne tropske kraje, a dejstvo je, da imamo tudi v Evropi destinacije, kjer je mogoče tudi jeseni in pozimi uživati v morskih radostih. Ena takih so prav gotovo Kanarski otoki, ki slovijo po večni pomladi. Temperature tu se namreč skozi vse leto gibljejo med 18 in 28 stopinjami Celzija, bližina Afrike pa jim zagotavlja tudi obilico sonca.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Več kot dovolj razlogov torej, da izkoristite izjemno ponudbo na Počitnice.si, kjer so za zgodnje rezervacije počitnic na Kanarskih otokih Gran Canaria, Lanzarote in Tenerife pripravili izjemno ponudbo first minute s popusti do 30 odstotkov! A pozor, akcijska ponudba traja samo do 30. 6. 2025 !

Uporabite praktičen iskalnik in poiščite najbolj optimalen počitniški paket na izbranem Kanarskem otoku ali pošljite povpraševanje s svojimi željami glede destinacije, termina in namestitve na info@pocitnice.si ter prejmite individualen nabor najboljših ponudb glede na vaše kriterije.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Gran Canaria – na celino v malem tudi iz Ljubljane

Gran Canaria je tretji največji otok Kanarskih otokov, znan po izjemni raznolikosti: robustne vulkanske vrhove v notranjosti proti zahodu obdajajo globoke soteske, proti severu zelena višavja, proti jugu in vzhodu pa suhe ravnice, ki jo obrobljajo široke plaže z belim peskom. Prav jug otoka je najgosteje posejan s počitniškimi letovišči in namestitvami s središčem v kraju Maspalomas.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Za ljubitelje sonca in morja je jug otoka Gran Canaria pravi raj. Dolge peščene plaže, kot so Playa del Inglés, Maspalomas in Playa de Amadores, ponujajo popoln prostor za sprostitev, sončenje in plavanje. Družine bodo zagotovo uživale v morskih radostih na šest kilometrov dolgi beli peščeni plaži Meloneras, če pa bo morje preveč hladno, sta lahko odlična alternativa vodni park Maspalomas ter živalski vrt Palmitos Park.

S Počitnice.si lahko na Gran Canario to jesen in zimo poletite kar iz Ljubljane , in sicer vsak petek, od 31. 10. 2025 do 26. 3. 2026. Prav tako so skozi vso zimo organizirani poleti na Gran Canario iz Trevisa pri Benetkah . Ob tem na Počitnice.si najdete kar 260 hotelov in apartmajev na otoku Gran Canaria, ki so vključeni v super ugodne počitniške pakete, raznolik je tudi nabor dodatnih storitev (nočitev z zajtrkom, polpenzion, all inclusive), tako da se zagotovo najdejo prave počitnice za vsak okus.

Gran Canaria navdušuje s svojo raznolikostjo, čudovitimi plažami in prijetnim podnebjem skozi vse leto.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Živahno morje na obalah Gran Canarie je zaradi pomoči vetra pravcati raj za deskarje, kajtarje in jadralce, na svoj račun pa pridejo tudi ljubitelji potapljanja in ribolova. Posebno doživetje predstavljajo tudi znamenite sipine Maspalomas, kjer se obiskovalec počuti, kot bi stopil v puščavo ob obali.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

A Gran Canaria lahko ponudi veliko več kot zgolj uživanje na plaži – tu najdete tudi kopico možnosti za aktivne počitnice, še posebej za pohodništvo in kolesarjenje. Podajte se na treking po vulkanskih kraterjih in osvojite najvišji vrh otoka Pico de las Nieves. Ljubitelji narave boste navdušeni nad razgledi z razglednih točk, kot je Roque Nublo, najbolj znana vulkanska skala na otoku, ki je nastala zaradi vulkanske erupcije pred približno 4,5 milijona let in je visoka kar 67 metrov, in Roque Bentayga, druga najbolj znana vulkanska formacija, ki poleg čudovitega razgleda ponuja še arheološki park.

Gran Canaria se lahko pohvali z bogato kulturno in zgodovinsko dediščino. V manjših krajih, kot so Teror, Tejeda ali Arucas, ki jih obdajajo strme soteske z ozkimi, vijugastimi potmi, je mogoče začutiti pristni kanarski utrip. Prav poseben okras severa pa je prestolnica Las Palmas, v kateri velja obiskati staro mestno jedro, ki jo na eni strani sestavljata tipični kolonialni četrti La Vegueta in Triana, na drugi pa plaža Las Canteras s čudovitim zlatorumenim peskom, ki slovi kot ena najboljših mestnih plaž na svetu.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Edinstvena pokrajina otoka Lanzarote nikogar ne pusti ravnodušnega

Lanzarote slovi po edinstveni vulkanski pokrajini in prijetnih temperaturah skozi vse leto, zato je idealna destinacija za pobeg iz vsakdanjega vrveža. Pohvali se lahko s skoraj sto kilometrov dolgo obalo in številnimi plažami, od katerih tretjino pokriva nežen saharski pesek, tretjina je črnih vulkanskih plaž in tretjina kamnitih. Severni del otoka Lanzarote je bolj vetroven in zato pravi raj za ljubitelje surfanja in kajtanja, južna in vzhodna obala pa sta večinoma peščeni in zato popolni za družine in pare.

Na Lanzarote lahko s Počitnice.si celo jesen in zimo ugodno poletite iz Zagreba, zdaj pa imate odlično priložnost, da si zagotovite še dodaten popust first minute.

Foto: Počitnice.si

Med počitniškimi navdušenci je na otoku Lanzarote še posebej priljubljena Playa Blanca na skrajnem jugu otoka, zgolj streljaj stran pa najdete plaže Papagayo – šest plaž s finopeščenimi zalivi za kopanje, ujetih v skalno obalo. Na vzhodni strani otoka Lanzarote sta priljubljeni letovišči Puerto del Carmen in Costa Teguise s peščenimi plažami ter slikovitimi promenadami, ob vznožju nacionalnega parka Timanfaya pa navdušujeta zaliv El Golfo in jezero Charco de los Clicos, ki leži v kraterju starodavnega vulkana.

Foto: Počitnice.si

Ena največjih posebnosti otoka Lanzarote je Narodni park Timanfaya, ki slovi po geotermalnih pojavih in stotinah vulkanskih vrhov. Ti so poskrbeli, da je danes četrtina otoka prekrita z lavo. Poseben pečat je na otoku pustil tudi lokalni umetnik Cesar Manrique, ki je s svojo vizijo ohranil naravno lepoto otoka in jo združil z umetnostjo. Poskrbel je, da Lanzarote krasijo nizke bele gradnje, številne hiše pa so vklesane v vulkanske formacije.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Tenerife – dopoldne vzpon na vulkansko goro, popoldne uživanje na peščeni plaži

Tenerife so prava počitniška destinacija tako za tiste, ki si želite popolne sprostitve ob bazenu ali na plaži, kot tudi za aktivne dopustnike z raziskovalno žilico. Večina počitniških namestitev je posejana po jugu otoka Tenerife, kjer so glavna letovišča z najlepšimi plažami in pestrim dogajanjem na vsakem koraku. Costa Adeje se lahko pohvali s široko promenado ob plaži in številnimi bari ter restavracijami, živahno počitniško letovišče Playa de las Americas se ponaša z ravno padajočimi, a zaščitenimi kopalnimi zalivi, mestece Los Cristianos pa z majhno mestno plažo ter čudovito peščeno plažo Playa de las Vistas.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Na Tenerife lahko s Počitnice.si skozi vse leto ugodno poletite iz Trevisa pri Benetkah, ugoden polet pa kombinirate z bogatim naborom hotelov in apartmajev iz njihove ponudbe.

Največ možnosti raziskovanja na Tenerifu omogoča Nacionalni park El Teide, sredi katerega dominira mogočni vulkan Pico del Teide, najvišja gora Španije in tretja največja vulkanska gora na Zemlji. V zelenem gorskem svetu velja obiskati tradicionalno hribovsko vasico Masca, na severu pa nacionalni park Anaga ter prestolnico Santa Cruz de Tenerife, ki ponuja pestro dnevno in nočno življenje ter vrsto znamenitosti.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

Ljubitelji vodnih atrakcij bodo zagotovo uživali v največjem vodnem parku v Evropi Siam Park, ki ponuja popolno zabavo za vso družino, ter v zabaviščnem parku Loro Parque, ki se lahko pohvali z največjo zbirko papig in največjo razstavo pingvinov na svetu ter najdaljšim predorom za morske pse v Evropi.

Foto: Shutterstock / Počitnice.si

