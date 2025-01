Osnovni kosi so obvezen del vsake garderobne omare, saj se lepo podajo k čisto vsem oblačilom. Poskrbijo za udobje, minimalizem in eleganco, kar stajling povzdigne na višjo raven. V zimskih dneh so še posebej priljubljeni puliji, ki zagotavljajo udobje in toplino, hkrati pa so modni in odlični za kombiniranje z zimskimi kosi. V nadaljevanju tega članka vam razkrivamo, kakšni so letos trendu.

Pleteni puliji

Pleteni puliji so letos nepogrešljivi, saj združujejo brezčasno estetiko in funkcionalnost. Izbirate lahko med različnimi debelinami pletenin, od grobo pletenih do nežnejših. Nevtralni odtenki, kot so bež, siva in bela, so odlični za vsakodnevne kombinacije, medtem ko drzne barve, kot sta gorčična ali rdeča, dodajo piko na i bolj izrazitim stajlingom.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Črni puliji

Črni puliji so klasika, ki nikoli ne gre iz mode. So popolna izbira za minimalističen videz in delujejo izjemno sofisticirano. Kombinirate jih lahko z vsemi kosi, od elegantnih hlač in kril do kavbojk ali celo usnjenih kosov. Prav tako so idealni za različne priložnosti, saj jih lahko s pravimi dodatki preobrazite iz dnevnega v večerni stajling. Dodajte velike uhane ali črn blejzer, da dosežete brezčasen videz.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Barvni puliji

Za vse, ki si želite popestriti zimsko garderobo, so barvni puliji odlična izbira. Odtenki, kot so pastelno rožnata, živo modra ali smaragdno zelena, bodo osvežili vaš stajling in prinesli veselje v hladne dni. Barvni puliji se odlično kombinirajo z nevtralnimi spodnjimi kosi, kot so črne hlače ali bele kavbojke. Poleg tega so letos zelo priljubljeni puliji z vzorci – črte, karo, živalski vzorci, pike ali cvetlični motivi prinašajo igrivost in izvirnost.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Elegantni puliji

Če potrebujete oblačilo, ki je primerno za bolj formalne priložnosti, so elegantni puliji prava izbira. Ti modeli pogosto vključujejo detajle, kot so stoječi ovratniki, drobne pentlje ali asimetrični kroji, ki dodajo pridih glamurja. Eleganten puli lahko nosite s svilenimi krili ali elegantnimi širokimi hlačami, zraven pa dodate gležnjarje z visoko peto. Materiali, kot so kašmir ali mešanice volne, so idealni za eleganten videz in udobje hkrati.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Preberite še: