Kako se obleči v hladnih dneh? Našli smo popolno zimsko kombinacijo.

Zima je čas, ko je prava izbira oblačil ključna za udobje in toplino, a to še ne pomeni, da moramo pozabiti na stil. Pravi modni stajling združuje funkcionalnost in estetiko – v hladnih dneh to pomeni igranje z zanimivimi materiali, toplimi oblačili in dodatki, ki popestrijo celoten videz.

Krzno za zimski glamur

Foto: Shutterstock

Krzneni plašči ali jakne so popoln način, da vas ne bo zeblo, obenem pa ustvarite videz, ki izžareva eleganco. Naj bo to v nevtralnih barvah, kot so bela, bež ali siva, ali v drznejših tonih, kot je bordo in smaragdno zelena. Če pa niste ljubiteljica velikih kosov, lahko krzno vključite v obliki detajlov na ovratnikih, kapucah ali celo dodatkih, kot so šali in torbice.

Fotogalerija 1 / 7 / 7

Široke kavbojke veljajo za kombinacijo udobja in stila

Udobne in široke kavbojke so popoln kontrast k težkim zimskim plaščem. Izbirajte med svetlomodrimi ali temnimi odtenki. Kombinirajte jih z debelim puloverjem ali pletenim pulijem za vsakodnevni videz, ki ne bo nič manj eleganten.

Fotogalerija 1 / 5 / 5

Topla obutev – osnova vsakega zimskega stajlinga

Obutev je ključen del zimske garderobe, saj mora združevati udobje, toploto in stil. Izbirajte med gležnjarji, usnjenimi škornji ali priljubljenimi UGG ali Moon Boots, ki so to sezono pravi hit. Črni ali rjavi odtenki so vsestranska izbira, ki se bo odlično ujemala s krznom.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Torbica v rjavih odtenkih velja za klasičen dodatek za vsak dan

Rjavi odtenki torbic so popoln spremljevalec zimskega stajlinga, saj se čudovito ujemajo z naravnimi toni, ki prevladujejo v hladnejših mesecih. Izberite torbico v čokoladno rjavi, karamelni ali peščeni barvi in jo kombinirajte z nevtralnimi plašči ali pleteninami. Tako boste ustvarili harmoničen in prefinjen videz.

Fotogalerija 1 / 6 / 6

Preberite še: