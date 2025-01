Siva barva je že lani zavzela modni svet, letos pa njena priljubljenost le še raste. To je barva, ki bi lahko celo nadomestila večno črno, saj poudarja minimalizem in eleganco. Še posebej priljubljene so sive hlače, ki jih lahko kombinirate na najrazličnejše načine – noben službeni stajling z njimi ne bo dolgočasen. V nadaljevanju vam predstavljamo različne kroje sivih hlač in razkrivamo, kje lahko najdete najlepše.

Široke sive hlače

Široke hlače so eden izmed vodilnih trendov zadnjih nekaj sezon, ki so videti odlično tudi v sivi različici. Njihov ohlapni kroj prinaša pridih elegance in udobja, zato so popolna izbira za pisarniški stil. Kombinirate jih lahko z belim ali sivim blejzerjem in preprostimi salonarji za poslovni videz, ali pa jih oblečete z oversized pletenino ali ohlapno srajco in športnimi copati za sproščen dnevni stajling.

Oprijete sive hlače

Oprijete sive hlače so brezčasen kos, ki poudarja ženstvenost in prefinjenost. Njihov kroj lepo oblikuje silhueto vsake ženske in je idealen za vse, ki si želite bolj klasičen in urejen videz. Kombinirate jih lahko z elegantnimi bluzami ali preprosto belo srajco, tiste z visokim pasom pa so popolne za h kratkim puloverjem ali topom.

Kavbojke v sivih odtenkih

Če prisegate na džins, so kavbojke v sivih odtenkih odlična izbira za nadgradnjo vaše garderobe. Sivi džins je popolno ravnovesje med sproščenim in trendovskim stilom ter se odlično poda k nevtralnim in močnejšim barvam. Kombinirate ga lahko z usnjeno jakno za urban videz ali pa z mehkim puloverjem in gležnjarji za vsakdanji videz.

