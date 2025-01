Plašč v rjavih odtenkih

Amy pogosto nosi klasične plašče v nevtralnih barvah, pri čemer so rjavi odtenki več kot očitno med njenimi ljubšimi. Takšen plašč je popoln kos za zimske ter prehodne čase in odlično dopolnjuje tako priložnostne kot elegantne stajlinge. Izberite dolg plašč s čistimi linijami, ki ga lahko nosite odprtega ali zapetega, odvisno od priložnosti.

Minimalistična oprijeta obleka v nevtralni barvi

Minimalizem je eden glavnih elementov Amyjine garderobe, zato so oprijete obleke v nevtralnih tonih, kot so bež, siva ali smetanasta, nepogrešljive. Takšne obleke so zares vsestranske, nosite pa jih lahko za na sestanek, večerjo ali za kakšno drugo priložnost. Ključno je, da izberete kakovosten material, ki lepo oblikuje postavo in se prilega telesu, a hkrati ne omejuje gibanja.

Rdeča torbica za piko na i

Čeprav Amy prisega na nevtralne barve in minimalistične kroje, zna z dodatki vnesti pravo mero drame, kar je prava umetnost. Rdeča torbica je temu stajlingu brez dvoma dodala piko na i, ki doda osebnost tudi najpreprostejšemu stajlingu.

