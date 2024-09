Maja Malnar je slovenska vplivnica, ki jo na Instagramu spremlja več kot milijon sledilcev. Na profilu objavlja svoje stajlinge, ki padejo v oči marsikomu. Maja veliko potuje in temu primerno izbira tudi svoje stajlinge. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kako se je v Parizu oblekla slavna Slovenka in kako lahko takšen stajling poustvarite tudi vi.

Široke kavbojke za pravi modni stajling

Hlače, ki bodo brez dvoma poskrbele za trendovski ulični stajling, so brez dvoma kavbojke. Maja je izbrala široke džins hlače v modrih odtenkih, ki so stisnjene v pasu in se nato razširijo.

Bela srajca je odlična za kombiniranje z modrimi odtenki

Enostavni stajlingi so vedno dobra izbira, saj z njimi težko zgrešimo. Bela srajca je eden izmed osnovnih kosov, saj se poda na najrazličnejša oblačila, še posebej na kavbojke.

Prozorni čevlji z visoko peto se podajo na vse modne kombinacije

Namesto superg izberite čevlje z visoko peto, to bo vašemu celotnemu videzu dodalo eleganco in prefinjenost. Že nekaj let so v modi prozorni čevlji, ki ih nosi tudi Maja.

Torbica v nenavadni obliki bo poskrbela za popestritev

Za vso pozornost bo poskrbela torbica nenavadne obliki, ki bo vašemu stajlingu dodala še zadnjo piko na i in pritegnila pozornost vseh mimoidočih.

