Zakaj je retinol v negi kože vedno bolj priljubljen?

Retinol je oblika vitamina A, ki je v zadnjih letih postal ena izmed najbolj iskanih in hvaljenih sestavin za nego kože. Priljubljenost med dermatologi in uporabniki je posledica številnih raziskav, ki potrjujejo njegovo učinkovitost pri izboljšanju videza in zdravja kože. A kaj je pravzaprav retinol, zakaj je tako cenjen in kako deluje? Vse to vam razkrijemo v nadaljevanju.

Kaj je pravzaprav retinol?

Retinol spada v skupino retinoidov, ki so derivati vitamina A. Deluje tako, da prodira globoko v kožo in spodbuja obnavljanje celic, kar pomaga izboljšati teksturo kože in zmanjšati znake staranja. Poleg tega retinol pospešuje nastajanje kolagena, kar prispeva k čvrstejši in bolj elastični koži ter posledično k njenemu povsem mladostnemu videzu.

Foto: Shutterstock

Koristi retinola

Zmanjšuje gube

S spodbujanjem proizvodnje kolagena in elastina retinol pomaga zmanjševati znake staranja, kot so gube in izguba čvrstosti.

Izboljša teksturo kože

Redna uporaba retinola vodi do gladkejše in enakomernejše teksture kože, saj spodbuja obnavljanje povrhnjice in odstranjuje odmrle celice.

Odličen za boj proti aknam

Retinol pomaga pri zmanjševanju zamašenih por in preprečuje nastanek mozoljev, zaradi česar je priljubljen tudi pri ljudeh z aknami.

Poskrbi za posvetlitev in enakomeren ten kože

S spodbujanjem celične obnove retinol pomaga zmanjševati temne madeže in pigmentacijske nepravilnosti.

Foto: Shutterstock

Priljubljenost retinola je narasla zaradi številnih znanstvenih raziskav, ki so dokazale njegove koristi. Zaradi učinkovitosti pri obnavljanju kože in zmanjševanju znakov staranja ga danes marsikdo vključuje med izdelke za nego kože, od serumov in krem do nočnih tretmajev in mask.

Pri uporabi bodite previdni

Kljub temu da je retinol izjemno učinkovit, pa ni primeren za vsako kožo, zlasti ne za zelo občutljivo. Zaradi svojih močnih učinkov lahko povzroči draženje, rdečico in luščenje kože, zato bodite previdni pri njegovem vključevanju v svojo rutino. Dermatologi pogosto priporočajo postopno uvajanje retinola, najprej z nižjimi koncentracijami in uporabo le nekajkrat na teden. Treba je tudi poudariti, da lahko ob prvi uporabi pričakujete, da bo koža rahlo razdražena. Prav tako je retinol fotosenzitiven, kar pomeni, da lahko poveča občutljivost kože na sonce, zato ga je ključno uporabljati zvečer in ga vedno kombinirati s kremo z visokim zaščitnim faktorjem čez dan.

