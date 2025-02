Jure Košir delil utrinke z zimskega oddiha

Nekdanji vrhunski slovenski alpski smučar Jure Košir je z oboževalci delil nekaj utrinkov z zimskega oddiha, ki ga je preživel v družbi partnerke in prijateljev.

Nekdanji vrhunski alpski smučar, 52-letni Jure Košir, še vedno uživa na belih strminah, kar je potrdil tudi z zadnjo objavo z oddiha, ki si ga privoščil v enem izmed mondenih smučarskih letovišč. "Popolni dnevi v gorah," je ob seriji fotografij zapisal Košir, ki se je zimske počitnice odločil preživeti v družbi partnerke in znancev oziroma prijateljev.

Lokacije dopustovanja eden najboljših slovenskih smučarjev ni razkril. Že nekaj let pa je znano, da je alpski smučar, ki je prismučal tudi prvo smučarsko zmago za reprezentanco samostojne Slovenije, srečen v objemu Simone Škrobar.

Dobitnik olimpijske medalje je poleg treh zmag v svetovnem pokalu še sedemnajstkrat stopil na zmagovalne stopničke, in sicer petnajstkrat v slalomu in dvakrat v veleslalomu. Danes je Košir uspešen poslovnež in ambasador več blagovnih znamk.

Koširju so se v zakonu z nekdanjo ženo Alenko Košir (danes Alenko Ružič Jovović) rodili trije otroci: hčerki Alina in Anika ter sin Jalen.