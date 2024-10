Kako negovati kožo v hladnih dneh?

S suho in pusto kožo se pogosto sooča veliko ljudi, še posebej v hladnejših mesecih, ki so že pred nami. Koža, ki ji primanjkuje vlage in hranil, je lahko videti utrujeno, brez sijaja, pogosto je tudi neprijetno zategnjena ali razpokana. To vsekakor vpliva tudi na samozavest posameznika, saj je za mnoge koža tista, ki poveže celoten videz. Na srečo pa obstaja več načinov, kako poskrbeti za suho in pusto kožo ter ji povrniti zdrav in sijoč videz.

Velikokrat pozabimo, kako pomembna je hidracija

Ključ do zdrave kože je ustrezna hidracija. Pomembno je, da dnevno zaužijete dovolj vode, saj bo to pomagalo ohranjati vlago od znotraj. Poleg tega izbirajte vlažilne kreme, ki vsebujejo hialuronsko kislino, glicerin ali ceramide. Te sestavine pomagajo koži zadržati vlago in jo globinsko nahranijo. Kremo nanesite takoj po umivanju, ko je koža še rahlo vlažna, da preprečite izsušitev.

V svojo negovalno rutino vključite tudi nežne pilinge

Izvajanje nežnega pilinga bo pomagalo odstraniti odmrle kože celice, kar je običajno ključen vzrok za videz puste kože, ki ji primanjkuje sijaja. Piling je priporočljivo vključiti v svojo nego kože enkrat ali dvakrat na teden.

Foto: Shutterstock

Izogibajte se agresivnim čistilom

Pri negi suhe kože se izogibajte močnih čistilnih produktov, ki lahko odstranijo naravna olja s kože. Namesto tega izberite blaga čistilna sredstva brez dišav, ki ne bodo dodatno izsušila kože. Čiščenje naj bo nežno, brez grobega drgnjenja, da kože še dodatno ne poškodujete.

Uporaba bogatih olj in krem lahko pripomore k lepši koži

Kožo, ki je zelo suha, lahko dodatno nahranite z bogatimi kremami in olji. To so običajno naravna olja, kot so arganovo, kokosovo ali jojobino olje. S tem boste zagotovili, da bo vlaga v vaši koži zaklenjena. Ta olja lahko nanesete samostojno ali pa jih vmešate v svojo vsakdanjo kremo. Prav tako poiščite izdelke z vitamini, še posebej pomemben je vitamin E, ki pomaga pri obnovi.

Foto: Shutterstock

Koža je ogledalo vašega prehranjevanja

Koža je ogledalo vašega zdravja, zato je pomembno, da uživate uravnoteženo prehrano, ki je bogata z vitamini, minerali in antioksidanti. Maščobne kisline omega-3, ki jih najdemo v ribah, oreščkih in lanenih semenih, pomagajo pri vzdrževanju zdrave kože. Prav tako se izogibajte čezmernemu uživanju alkohola in kajenju, ki lahko dodatno izsušita in postarata kožo.

Kožo zaščitite pred vremenskimi vplivi

Vreme ima velik vpliv na stanje kože, to je verjetno opazil že čisto vsak. V hladnem in suhem zraku se koža hitreje izsuši, zato je pomembno, da jo dodatno zaščitite z vlažilno kremo. Pozimi je v zaprtih prostorih priporočljivo uporabljati tudi vlažilce zraka, ki bodo pomagali ohranjati primerno vlažnost zraka.

Foto: Shutterstock

