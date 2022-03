Klemen Bauer se je poslovil z naslovom državnega prvaka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Biatlonci so se konec tedna na Pokljuki pomerili na državnem prvenstvu s skupinskim startom. Naslov najboljšega je osvojil 36-letni Klemen Bauer, ki je najavil slovo od biatlona, v ženski konkurenci je bila najboljša Nika Vindišar.

Bauer (Ihan) je v odsotnosti večine najboljših slovenskih biatloncev kljub petim zgrešenim strelom ugnal mladega Matica Repnika (Ihan), ki je šel v kazenski krog trikrat, za 33 sekund, Lovro Planko (Ihan) je po petih strelskih napakah zaostal 1:09 minute.

Med drugimi so na DP manjkali Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan, Alex Cisar in Toni Vidmar.

Tudi v ženski konkurenci sta manjkali obe olimpijki Polona in Živa Klemenčič ter nekatere druge tekmovalke. To je za zanesljivo zmago izkoristila Vindišarjeva (Gorje). Tudi ona je zgrešila pet tarč, a za slabo minuto ugnala Katjušo Slodej, ta pa je v finišu za desetinko sekunde ugnala klubsko kolegico Elo Sever (obe Brdo) in jo potisnila na tretje mesto.