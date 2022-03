Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"O tem, ali je to moja zadnja sezona, ne bi rad govoril. Lahko povem le, da sem se sam pri sebi že odločil, nisem pa tega pripravljen deliti z javnostjo. Trenutno sem popolnoma osredotočen na zimo, ki je pred nami, v to pa vstopam povsem brezkompromisno, brez kakršnihkoli računic. Uživam v biatlonu, tudi na najbolj 'pasjih' treningih, želim si, da bi se približal dosežkom iz svojih najuspešnejših sezon. Zakaj pa ne?," je konec oktobra, tik preden je vstopil v 16. sezono svetovnega pokala, Klemen Bauer razlagal v Sportalovem sobotnem intervjuju.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slabega pol leta pozneje pa je 36-letnik na Instagramu zapisal, da je res prišel čas za konec kariere biatlonca: "Čas je. Hvala, biatlon, hvala vsem."

Pred desetletjem do kolajne na SP, na OI za las brez

Bauer je v svetovnem pokalu debitiral leta 2006, nato pa nastopil na 398 tekmah. Največji uspeh je dosegel na olimpijskih igrah v Vancouvru, ko je v šprintu zasedel četrto mesto, tik pred njim pa je končal Jakov Fak.

Nastopil je na štirih olimpijskih igrah, v Vancouvru je v šprintu za las zgrešil odličje, končal je na četrtem mestu. Foto: Reuters

S svetovnih prvenstev ima eno kolajno, v Ruhpoldingu leta 2012 je bil z mešano štafeto drugi. Nastopil je tudi na štirih olimpijskih igrah: leta 2006 v Torinu, 2010 v Vancouvru, leta 2014 v Sočiju in leta 2018 v Pjingčangu. Letos v Peking ni potoval, saj je javno priznal, da se ni cepil.

"Medalja je bila zagotovo lep dosežek. Ampak sem bil tam tudi peti na posamični tekmi. To je odličen rezultat kot tudi tisto moje četrto mesto z olimpijskih iger v Vancouvru. Zanimivo je, da me je na obeh omenjenih tekmah zasenčil Jakov Fak. V Ruhpoldingu je zmagal, v Vancouvru je bil bronast. Moji dosežki so bili nekako v senci. Čeprav mislim, da sta bila moja rezultata imenitna," je o svojih največjih biatlonskih uspehih pred meseci razmišljal Bauer.