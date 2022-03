Zajetna pomoč IBU ukrajinskim športnikom

Mednarodna biatlonska zveza (IBU) se je odločila, da močno podpre ukrajinske biatlonce v obdobju agresije Rusije na to državo. IBU trenutno navezuje stike z Nemčijo, Avstrijo, Češko, Francijo, Italijo, Norveško, Švedsko in Švico, da ukrajinskim ekipam zagotovi normalne pogoje za delo.

IBU bo v projekt organizacije priprav ukrajinskih ekip vložila kar 250 tisoč evrov, ob tem pa zagotovila tudi precejšen del potrebne opreme za treninge.

Ob tem je IBU do nadaljnjega uradno suspendirala tudi belorusko in rusko biatlonsko zvezo. Kot so sporočili z IBU, so obe zvezi suspendirali, ker "kot zastopnika svojih držav nista izpolnili humanitarnih obveznosti iz pravilnikov IBU". O statusu obeh zvez bo IBU razpravljala na septembrskem kongresu. Že pred tem je s tekmovanj izključila športnike obeh držav.