Norvežanki prva zmaga sezone, Italijanka močno napredovala

Kaj vse je v zasledovanju možno, je dokazala italijanska šampionka Dorothea Wierer, ki je šla v tekmo kot 17., nato pa podrla vseh 20 tarč in po napaki zmagovalke sobotnega sprinta Nemke Denise Herrmann osvojila celo drugo mesto. Herrmannova, ki se je v kazenskem krogu zavrtela trikrat, je bila tretja.

V svetovnem pokalu vodi Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland, ki je tekmo končala na četrtem mestu in ima pred Švedinjo Elviro Öberg zdaj 97 točk prednosti.

Edina Slovenka Polona Klemenčič je pokazala slabo predstavo. Zgrešila je kar sedem tarč in s 50. nazadovala na 58. mesto. Prehitela je le eno tekmovalko. Bolje je šlo koroški Slovenki Dunji Zdovc, ki je Avstriji priborila 10. mesto.

Popoldan bo še moška tekma.

Izidi, ženske, zasledovanje (10 km):

1. Tiril Eckhoff (Nor) 31:40,8 (2)

2. Dorothea Wierer (Ita) + 15,9 (0)

3. Denise Herrmann (Nem) 19,5 (3)

4. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 35,8 (3)

5. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 43,5 (1)

6. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 54,3 (3)

7. Jessica Jislova (Češ) 56,0 (0)

8. Franziska Preuss (Nem) 1:00,3 (0)

9. Elvira Öberg (Šve) 1:10,7 (4)

10. Dunja Zdouc (Avt) 1:18,0 (1)

...

58. Polona Klemenčič (Slo) 6:45,3 (7)

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 728 točk

2. Elvira Oeberg (Šve) 531

3. Dzinara Alimbekava (Blr) 589

4. Hanna Oeberg (Šve) 548

5. Lisa Theresa Hauser (Avt) 520

6. Dorothea Wierer (Ita) 508

7. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 485

8. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 462

9. Anais Bescond (Fra) 447

10. Julia Simon (Fra) 441

...

92. Polona Klemenčič (Slo) 8