Nove težave za Jakova Faka

Pred biatlonci je še zadnji tritedenski sklop tekmovanj za svetovni pokal. Po olimpijskih igrah so si biatlonci malce odpočili in se začeli pripravljati na zaključek sezone, medtem ko so mladinci zelo uspešno nastopili na mladinskem svetovnem prvenstvu v ZDA, kjer je Lena Repinc osvojila dve odličji. V Kontiolahtiju na Finskem bo zaradi okužbe s koronavirusom sicer manjkal Jakov Fak.

Tekme svetovnega pokala se bodo konec tega tedna nadaljevale v Kontiolahtiju na Finskem, kjer je Jakov Fak leta 2015 postal svetovni prvak. A Fak letos tam ne bo nastopil, saj je kmalu po prihodu iz Pekinga dobil pozitiven izvid na covid-19 in bo moral izpustiti prve tekme. Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, se bo Fak ekipi pridružil takoj, ko bo negativen in bo opravil vsaj nekaj treningov. Veliko je odvisno od počutja. "Trenutno se počuti dobro, večjih težav nima, vsekakor pa to ne vpliva pozitivno na njegovo počutje," so še sporočili iz SZS.

Tako so na sever Evrope odpotovali in bodo napadali na nove točke svetovnega pokala Miha Dovžan, Klemen Bauer, Anton Vidmar in Rok Tršan ter dekleta Polona Klemenčič, Nika Vindišar in Klara Vindišar. Enaka ekipa naj bi odpotovala tudi na drugo prizorišče, estonski Otepaae, za zadnje letošnje tekme v Oslu pa se bodo najverjetneje pridružili še nekateri mlajši tekmovalci, ki so dobro nastopili na mladinskem svetovnem prvenstvu v ZDA.

Lena Repinc je tam osvojila dve srebrni medalji in eno četrto mesto, četrti, šesti in sedmi je bil Pavel Trojer, sedma in deveta Kaja Zorč, sedmi Lovro Planko ter deseta Živa Klemenčič. Ob tem je štafeta mladink je zasedla 6. mesto, mladinci so bili 14., danes pa se prvenstvo zaključuje s štafetno tekmo mlajših članov, kjer bo na startu tudi močna slovenska zasedba.

Biatlonske sezone tako še zdaleč ni konec, saj se bodo udeležili tudi tekmovanj za IBU pokal v italijanskem Rindaunu, sledi alpski pokal na domači Pokljuki, po štirje mladi biatlonci in biatlonke letnika 2003 in 2004 pa bodo konec meseca nastopili še na EYOF – Evropskem festivalu olimpijske mladine v Vuokatiju na Finskem, so še sporočili iz SZS.

