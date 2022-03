Štafetna zmaga Norvežankam

Norveške biatlonke so zmagovalke prve tekme svetovnega pokala v finskem Kontiolahtiju. V štafetni preizkušnji na 4 x 6 kilometrov so za 37 sekund ugnale Švedinje, tretje so bile z zaostankom minute Italijanke. Slovenske štafete ni bilo na startu.

Norvežanke so za uvod dogajanja na prvi postaji svetovnega pokala po olimpijskih igrah v Pekingu slavile prepričljivo in so z le štirimi popravami prišle do lepe prednosti, Švedinje so na streliščih popravljale osemkrat, Italijanke pa sedemkrat.

Današnje dogajanje pa ni bilo omejeno zgolj na tekmovališča, tudi v biatlonska tekmovanja je močno posegla ruska invazija na Ukrajino. Krovna zveza IBU je že pred dnevi prepovedala nastope ruskim in beloruskim tekmovalcem, Ukrajinci pa so se zaradi napada na domovino sami odločili, da ne bodo nastopali.

V znak solidarnosti z Ukrajino je danes večina sodelujočih, na startu je bilo 17 ekip, vsaj simbolično nastopila z delom opreme v rumeno-modrih ukrajinskih barvah, je poročala nemška tiskovna agencija dpa. Finsko prizorišče Kontiolahti je sicer le kakšnih 70 kilometrov oddaljeno od ruske meje.

V petek bo v Kontiolahtiju na sporedu moška štafetna preizkušnja na 4 x 7,5 km.

