Veliki kristalni globus Francozu, zmaga Norvežanu

Zmago je tokrat osvojil Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen, tretjo v karieri, za Quentina Fillon Mailleta, ki je dobil vse tri poolimpijske posamične tekme, pa je bil na 15-kilometrski usoden tretji strelski postanek, ko je moral enkrat v kazenski krog in za zmago je zaostal za 5,9 sekunde. Tretji je bil še en Norvežan Sivert Guttorm Bakken, ki je bil na strelišču prav tako nenatančen enkrat.

Norvežan Vetle Sjaastad Christiansen je zmagal tretjič v karieri. Foto: Guliverimage

Devetindvajsetletni Fillon Maillet, ki je na igrah v Pekingu osvojil dve zlati in tri srebrne kolajne, bo na biatlonskem prestolu nasledil Norvežana Johannesa Thingnesa Boeja. Ta po uspešnih olimpijskih igrah v Pekingu, kjer je osvojil štiri zlata odličja, ni našel prave motivacije za nadaljevanje sezone, zato je konec februarja sporočil, da jo bo končal predčasno. Pred tem je Boe svetovni pokal osvojil kar trikrat zaporedoma.

Slovenski biatlonci med najboljšimi 30 v svetovnem pokalu, ki imajo pravico nastopa na tekmi s skupinskim startom, nimajo svojega tekmovalca.

Popoldan bo na sporedu še ženska tekma, v nedeljo pa tekmi mešanih štafet in mešanih parov.

Izidi tekme v Otepaeaeju:

Moški, skupinski start (15 km):

1. Vetle Sjastad Christiansen (Nor) 34:29,6 (0)

2. Quentin Fillon Maillet (Fra) + 5,9 (1)

3. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 15,5 (1)

4. Antonin Guigonnat (Fra) 30,5 (0)

5. Erik Lesser (Nem) 38,6 (1)

6. Lukas Hofer (Ita) 46,4 (2)

7. Filip Andersen (Nor) 49,9 (2)

8. Emilien Jacquelin (Fra) 52,5 (1)

9. Sebastian Samuelsson (Šve) 55,7 (1)

10. Sturla Holm Laegreid (Nor) 1:01,9 (3)

Svetovni pokal, skupno:

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 870 točk

2. Emilien Jacquelin (Fra) 652

3. Sebastian Samuelsson (Šve) 596

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 594

5. Sturla Holm Laegreid (Nor) 574

6. Tarjei Boe (Nor) 545

7. Simon Desthieux (Fra) 519

8. Benedikt Doll (Nem) 482

9. Johannes Thingnes Boe (Nor) 440

10. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 432

...

46. Jakov Fak (Slo) 99

77. Miha Dovžan (Slo) 26

84. Klemen Bauer (Slo) 12

90. Rok Tršan (Slo) 7

96. Lovro Planko (Slo) 2