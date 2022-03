Norvežanom tekma mešanih štafet, Slovenija 15.

Za Slovenijo so danes nastopili Miha Dovžan, Klemen Bauer, Klara Vindišar in Nika Vindišar. Po prvih dveh predajah so bili Slovenci na 14. in 11. mestu, po tretji pa na 17., a so tekmeci nato na zadnjem strelskem postanku slovensko tekmovalko ujeli za krog, tako da Slovenija ni končala nastopa in je bila na koncu uvrščena na 15. mesto.

V boju za zmago je Norveška brez zgrešenega strela in s sedmimi popravami za 22,5 sekunde ugnala Švedsko (0+8), tretja je bila Francija s 34,6 sekunde zaostanka (0+6).

Norway manages the Mixed Relay Hattrick and wins in Otepää! 🤩



🥇 🇳🇴 Norway

🥈 🇸🇪 Sweden

🥉 🇫🇷 France @FedFranceSki



Watch on https://t.co/wmTbTHYVVs and follow along on the Official IBU App! 💪 pic.twitter.com/vFl2gDJ916 — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) March 13, 2022

V Estoniji bo danes ob 15.15 na vrsti še tekma mešanih parov, Slovenijo bosta zastopala Nika Vindišar in Rok Tršan.

Izidi, mešane štafete: 1. Norveška 1:19:39,3 (0+7)

(Sivert Guttorm Bakken, Vetle Sjaastad Christiansen, Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark Tandrevold) 2. Švedska + 22,5 (0+8)

(Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Linn Persson, Elvira Öberg) 3. Francija 34,6 (0+6)

(Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet, Chloe Chevalier), Justine Braisaz-Bouchet) 4. Nemčija 1:53,7 (0+6)

5. Češka 2:34,6 (0+8)

6. Slovaška 3:30,7 (0+10)

7. Avstrija 4:09,2 (1+9)

8. Finska 4:39,0 (1+12)

...

15. Slovenija zaostali za krog

(Miha Dovžan, Klemen Bauer, Klara Vindišar, Nika Vindišar)

