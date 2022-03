Tudi v ženski konkurenci francoska zmaga, dober nastop Klare Vindišar

Biatlonke so v Otepaaeju na Finskem opravile sprintersko tekmo za svetovni pokal. Kljub kazenskemu krogu je zmagala Francozinja Julia Simon, ki je bila 11 sekund hitrejša od Nemke Vanesse Voigt in za 12,8 od Norvežanke Karoline Offigstad Knotten, ki sta streljali brezhibno.

V skupnem seštevku svetovnega pokala tik pred koncem sezone v najboljšem položaju ostaja Norvežanka Marte Olsbu Roeiseland, ki je danes zasedla deseto mesto. Na 94 točk se ji je približala Švedinja Elvira Oeberg, ki je bila dve mesti boljša.

Vzpodbuden nastop slovenske najstnice

Med Slovenkami je zelo dobro nastopila 18-letna Klara Vindišar, ki je na koncu po vsega enem kazenskem krogu zasedla 48. mesto, saj je v zadnjem krogu močno popustila, še po drugem streljanju pa je bila 35., kar je za tekmovalko, ki je v svetovnem pokalu nastopila drugič v karieri, zelo vzpodbudno.

Nika Vindišar je zgrešila tri strele in zasedla 70. mesto, Polona Klemenčič je zgrešila kar polovico od desetih tarč in med 86 tekmovalkami zasedla 76. mesto.

V soboto bosta v Estoniji na sporedu tekmi s skupinskim startom, kjer Slovenija svojih predstavnikov nima.

Sporočilo solidarnosti ukrajinski ekipi

Na današnji tekmi velja izpostaviti tudi ukrajinski sestri Oleno in Julijo Horodno, ki sta po agresiji Rusije na Ukrajino zbežali na Poljsko. Mednarodna biatlonska zveza pa je v tesnem sodelovanju s češko zvezo poskrbela, da sta 17 in 20 let stari sestri, ki sicer tekmujeta na nižji ravni, lahko nastopili tudi v svetovnem pokalu. Zasedli sta 82. in 85. mesto.

Nastopili sta tudi v imenu Dmitra Pidrušnjija in Julije Džime ter drugih kolegov iz reprezentance, ki so po nastopih v svetovnem pokalu in na olimpijskih igrah v Pekingu odšli z orožjem branit domovino. "To je simbolično dejanje in sporočilo solidarnosti ukrajinski ekipi," pa je nastope komentiral tiskovni predstavnik mednarodne zveze Christian Winkler.

Izidi, ženske, sprint (7,5 km): 1. Julia Simon (Fra) 20:45,8 (1)

2. Vanessa Voigt (Nem) + 11,0 (0)

3. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 12,8 (0)

4. Denise Herrmann (Nem) 16,1 (1)

5. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 21,9 (1)

6. Hanna Oeberg (Šve) 23,0 (1)

7. Anais Chevalier Bouchet (Fra) 24,6 (1)

8. Elvira Oeberg (Šve) 33,5 (2)

9. Lisa Hauser (Avt) 34,2 (1)

10. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 35,5 (2)

...

48. Klara Vindišar (Slo) 2:11,1 (1)

70. Nika Vindišar (Slo) 2:54,7 (3)

76. Polona Klemenčič (Slo) 3:26,9 (5) Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 759 točk

2. Elvira Oeberg (Šve) 665

3. Dzinara Alimbekava (Blr) 589

4. Hanna Oeberg (Šve) 586

5. Lisa Theresa Hauser (Avt) 552

6. Dorothea Wierer (Ita) 528

7. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 521

8. Julia Simon (Fra) 501

9. Anais Bescond (Fra) 471

10. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 468

...

94. Polona Klemenčič (Slo) 8

