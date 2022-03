Fillon Maillet nadaljuje serijo, Tršan do prvih točk

V Estoniji je o najboljših odločal tek. Med prvimi enajstimi v sprintu jih je kar 10 zadelo vse tarče in še enkrat več je Francoz potrdil izjemno pripravljenost. Norvežan Sturla Holm Laegreid je zaostal 7,2 sekunde, Nemec Benedikt Doll pa za 11,1.

Unstoppable @quentinfillon - the Frenchman keeps dominating this season with his 10th victory! 🤯



🥇🇫🇷 Quentin Fillon Maillet @FedFranceSki

🥈🇳🇴 Sturla Holm Laegreid

🥉🇩🇪 Benedikt Doll



