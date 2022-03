Fillon Maillet dobil tudi zasledovanje, Bauer blizu točkam

Drugo mesto je presenetljivo osvojil Nemec Erik Lesser, 12. po sprintu, tretje pa Italijan Lukas Hofer, v soboto osmi.

Dolgo je na tekmi vse kazalo na dvoboj olimpijskega prvaka Fillon Mailleta in lanskega svetovnega prvaka s Pokljuke Emiliena Jacquelina, ki se borita tudi za skupno zmago v pokalu.

Skupaj sta prišla na tretje streljanje, ko je moral Jacquelin v kazenski krog, a mu je nato isto ponudil Fillon Maillet, ki je zgrešil zadnji 20. strel. A zgrešil je tudi Jacquelin, kar so izkoristili Lesser, Hofer in Norvežan Vetle Sturla Christiansen, ki so drugega Francoza v smučini ujeli.

V zadnjem krogu se je izkazalo, da je Jacquelin tekmo prehitro začel, zato je zdrsnil na četrto mesto, za drugo pa sta se udarila Lesser, ki se po sezoni poslavlja od biatlona, in Hofer. Pol sekunde hitrejši je bil Nemec in dosegel najboljšo uvrstitev v sezoni.

Slovenski tabor je vnovič ostal brez točk svetovnega pokala. Klemen Bauer je bil blizu, na 41. mestu je bil od točke oddaljen devet sekund, izgubil pa jih je na strelišču, saj je zgrešil kar pet tarč. Rok Tršan je bil s puško nenatančen dvakrat in zasedel 50. mesto.

Iz Kontiolahtija se biatlonska karavana seli v Otepaeae v Estonijo, teden dni kasneje pa bo veliki finale v Oslu.

Izidi: moški, zasledovalno (12,5 km):

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 32:55,0 (1)

2. Erik Lesser (Nem) + 8,2 (0)

3. Lukas Hofer (Ita) 8,8 (1)

4. Emilien Jacquelin (Fra) 22,6 (2)

5. Vetle Stjastad Christiansen (Nor) 31,9 (0)

6. Sturla Hom Laegreid (Nor) 51,1 (2)

7. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 1:02,9 (3)

8. Filip Fjeld Andersen (Nor) 1:03,9 (3)

9. Roman Rees (Nem) 1:11,1 (1)

10. Simon Desthieux (Fra) 1:16,4 (2)

...

41. Klemen Bauer (Slo) 3:42,0 (5)

50. Rok Tršan (Slo) 4:30,3 (2)

Svetovni pokal, skupno:

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 756 točk

2. Emilien Jacquelin (Fra) 582

3. Sebastian Samuelsson (Šve) 541

4. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 491

5. Sturla Holm Laegreid (Nor) 489

6. Tarjei Boe (Nor) 486

7. Simon Desthieux (Fra) 464

8. Johannes Thingnes Boe (Nor) 440

9. Aleksander Loginov (Rus) 413

10. Benedikt Doll (Nem) 407

...

43. Jakov Fak (Slo) 99

76. Miha Dovžan (Slo) 24

84. Klemen Bauer (Slo) 12

95. Lovro Planko (Slo) 2