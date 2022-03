Fillon Maillet obdržal olimpijsko formo, Slovenci brez Faka skromni

Fillon Maillet, ki je v Pekingu dvema zlatima dodal tri srebrne kolajne, je zadel vseh 10 tarč, dosegel pa že šesto zmago v sezoni.

Drugo mesto je s 100-odstotnim strelskim izkupičkom osvojil Norvežan Filip Fjeld Andersen, ki je zaostal 18,3 sekunde, tretje pa Nemec Johannes Kühn, ki je moral enkrat v kazenski krog in zaostal 29,7 sekunde. Francoz Jacquelin je bil šesti.

"Po olimpijskih igrah se je težko vrniti na tekme. A tudi danes sem se boril, ostal sem zbran, saj se borim za veliki kristalni globus," je po tekmi povedal zmagovalec.

Tekma je bila kakovostno močno okrnjena, saj zaradi vojne v Ukrajini manjkajo Rusi, Belorusi in Ukrajinci, predčasno je sezono zaključil norveški zvezdnik Johannes Thingnes Boe in nekateri drugi tekmovalci. Skupaj je nastopilo vsega 81 biatloncev.

Slovenski izkupiček pa je bil ob odsotnosti obolelega Jakova Faka zelo skromen. Klemen Bauer je bil soliden v smučini, zaradi treh kazenskih krogov pa je kot 43. ostal brez novih točk v pokalu. Rok Tršan je kljub vsega eni napaki na strelišču osvojil 60. mesto in si zagotovil vsaj nedeljsko zasledovanje.

Miha Dovžan je bil s puško nenatančen trikrat in bil 67., mladi Anton Vidmar pa je zgrešil osem od desetih tarč in zasedel 81. mesto.

"Današnja tekma v sprintu se je končala zelo slabo. Človek bi pričakoval, da ko manjka kakšna država, da bodo fantje to izkoristili. Tega niso storili, v bistvu je šlo vse narobe. Upam da bo v Estoniji boljše," je bil po tekmi nezadovoljen trener slovenske vrste Janez Marič.

Izidi: moški, 10 km:

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 23:21,0 (0)

2. Filip Fjeld Andersen (Nor) + 18,3 (0)

3. Johannes Kühn (Nem) 29,7 (1)

4. Sivert Guttorm Bakken (Nor) 31,2 (1)

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 32,4 (2)

6. Emilien Jacquelin (Fra) 34,3 (2)

7. Philipp Nawrath (Nem) 34,8 (1)

8. Lukas Hofer (Ita) 42,5 (1)

9. Peppe Femling (Šve) 43,5 (0)

10. Simon Eder (Avt) 44,7 (0)

...

43. Klemen Bauer (Slo) 1:53,7 (3)

60. Rok Tršan (Slo) 2:26,3 (1)

67. Miha Dovžan (Slo) 2:48,7 (3)

81. Anton Vidmar (Slo) 5:36,5 (8)

Svetovni pokal, skupno:

1. Quentin Fillon Maillet (Fra) 696 točk

2. Emilien Jacquelin (Fra) 539

3. Sebastian Samuelsson (Šve) 524

4. Tarjei Boe (Nor) 486

5. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 451

6. Sturla Holm Laegreid (Nor) 451

7. Johannes Thingnes Boe (Nor) 440

8. Simon Desthieux (Fra) 433

9. Aleksander Loginov (Rus) 413

10. Anton Smolski (Blr) 405

...

41. Jakov Fak (Slo) 99

76. Miha Dovžan (Slo) 24

83. Klemen Bauer (Slo) 12

93. Lovro Planko (Slo) 2