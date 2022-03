Norvežani zmagovalci biatlonske štafete, Slovenija 11.

Norvežani so slavili z desetimi sekundami naskoka pred Švedi; Norvežani, ki so nastopili brez bratov Boe, so imeli na koncu sedem poprav, Švedi pa deset. Francozi so zaostali 12,4 sekunde s sedmimi popravami in le za sekundo ugnali Nemce, ki so morali popravljati osemkrat.

Norway's Relay reign continues in @KlahtiBiathlon



🥇🇳🇴 Norway

🥈 🇸🇪 Sweden

🥉 🇫🇷 France @FedFranceSki



Follow on the Official IBU App or watch live on https://t.co/bk5aBBso9Q #KON22 pic.twitter.com/qpsQRi6sji — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) March 4, 2022

Slovenski biatlonci so zaostali 3:47,4 minute, popravljali so osemkrat, toda v prvi izmeni je moral Dovžan tudi v kazenski krog.

V soboto bosta na sporedu sprinterski tekmi na 7,5 km za ženske in 10 km za moške.

Izidi, štafeta moški, 4 x 7,5 km: 1. Norveška 1:12:06,1 (0 + 7)

(Sivert Guttorm Bakken, Filip Fjeld Andersen, Sturla Holm Laegreid, Vetle Sjaastad Christiansen) 2. Švedska + 10,6 (0 + 10)

(Peppe Femling, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson) 3. Francija 12,4 (0 + 7)

(Antonin Guigonnat, Emilien Jacquelin, Simon Desthieux, Quentin Fillon Maillet) 4. Nemčija 13,4 (0 + 8) 5. Avstrija 1:44,7 (0 + 5) 6. Švica 1:56,8 (0 + 10) ... 11. Slovenija 3:47,4 (1 + 8)

(Miha Dovžan, Klemen Bauer, Anton Vidmar, Rok Tršan)

