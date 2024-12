Na Pokljuki okronali državne prvake v sprintu

S sprintom dvojic v prostem koraku se je na Pokljuki začela zimska sezona državnih prvenstev. Na Rudnem polju sta v ženski konkurenci zmagali Ula Kuhar in Tia Janežič (obe TSK Jub Dol), v moški konkurenci pa sta bila najboljša Klemen Bauer in Lovro Planko (oba TSK Ihan).

Sprint ekip oziroma dvojic v prostem koraku sta v moški konkurenci dobila nekdanji slovenski biatlonec Bauer in njegov aktivni kolega Planko, ki sta tesno ugnala Ažbeta Tičarja in Tineta Šporna (oba TSK Jub Dol), medtem ko sta bron osvojila člana Skike kluba, brata Gal in Anže Gros.

V konkurenci nežnejšega spola je v zadnjih metrih zlato TSK Jub Dol pritekla Janežič, ob kateri je tekmovala še Kuhar. Srebrni sta bili za Medvode Mija Kastelec in Zala Zupan, bronasti za Triglav pa Nina Pogačnik in Živa Klemenčič, je zapisala Smučarska zveza Slovenije.

