Že osma kolajna za Francijo, veliko razočaranje Slovenije

Zlato v štafeti mešanih parov sta osvojila Francoza Quentin Fillon Maillet in Lou Jeanmonnot, ki sta imela samo tri poprave. Skozi cilj sta prišla 25 sekund pred italijanskim parov (Lisa Vittozzi in Tommaso Giacomel sta popravljala petkrat). V tesnem dvoboju za drugo mesta sta slednja za manj kot tri sekunde premagala favorizirani norveški par (Johannes Thingnes Boe in Ingrid Landmark Tandrevold sta imela sedem poprav).

Na Moravskem se nadaljuje francosko-norveški boj za prevlado. Norvežani so zdaj pri 10 kolajnah (tri zlate), Francozi pa pri osmih (štiri zlate). Na tabeli dobitnikov kolajn je tretja Italija s tremi. Dve kolajni ima še Nemčija in eno Švedska.

Jakov Fak Foto: Reuters Za Slovenijo sta nastopila Jakov Fak in Polona Klemenčič. Fak je na preizkušnjo prišel z dobro popotnico s tekme na 20 kilometrov, kjer je bil deveti, kar je doslej najvišja slovenska uvrstitev na tem prvenstvu. A je že na drugem strelskem postanku dvakrat popravljal, Klemenčičevi pa se je povsem porušilo streljanja na prvem in drugem postanku - vseh šest možnih poprav in dva kazenska kroga. Takrat sta zdrsnila na 22. mesto. V nadaljevanju sta bila na strelišču le bolj natančna (ena poprava Faka) in skozi cilj sta prišla s tremi minutami in petimi sekundami zaostanka na skromnem 18. mestu.

V petek bo v Novem Mestu na Češkem prost dan, v soboto sledita obe štafetni preizkušnji, v nedeljo pa se bo tekmovanje končalo še s tekmama s skupinskim štartom.