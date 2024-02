J. T. Boe na četrti tekmi do četrte kolajne, Fak med najboljšimi

Johannes Thingnes Boe nadaljuje z zbiranjem kolajn na svetovnih prvenstvih v biatlonu. Na četrti tekmi na prvenstvu v Novem Mestu na Češkem je osvojil še četrto kolajno (zlato na individualni tekmi), skupno pa je to že njegova 35. (19. zlata). Najboljši so že vsi na cilju, nekaj tekmovalcev z višjimi številkami pa še na progi. Jakov Fak je osvojil deveto mesto, Miha Dovžan pa s 17. mestom svojo najboljšo uvrstitev na svetovnih prvenstvih.

Norveški biatlonski as Johannes Thingnes Boe, ki je tudi vodilni v svetovnem pokalu, je prvo ime letošnjega svetovnega prvenstva v Novem Mestu na Češkem, kjer se najboljši biatlonci na svetu merijo pred nekaj deset tisoč navijači. Najprej je na mešani štafetni tekmi osvojil srebrno kolajno, nato na šprinterski tekmi še drugo srebrno, v nedeljo na zasledovanju zlato kolajno in zdaj še eno zlato na najdaljši in najtežji tekmi - na 20 kilometrov s štirimi streljanji. Zgrešil je en sam strel. Drugouvrščeni, njegov rojak in brat Tarjei Boe, je na drugem mestu (prav tako z enim zgrešenim strelom) zaostal kar 59 sekund. Tretji, Nemec Benedikt Doll, je zaostal minuto in 53 sekund. Tudi ta je zgrešil eno samo tarčo. To je njegova najboljša uvrstitev v tej disciplini na svetovnih prvenstvih. Na tretji moški tekmi tega prvenstva torej na stopničkah niso bili znova trije Norvežani.

Zanimivo, od kar 101 tekmovalca na štartu je en sam pokril vseh 20 tarč. To je bil Rus Aleksandr Starodubec, ki sicer zdaj nastopa za Južno Korejo. Je pa na progi izgubil šest minut in pol in bil tako samo 35.

Trije Slovenci z le enim zgrešenim strelom

Za slovenski reprezentanco je bilo do te tekme to svetovno prvenstvo razočaranje, zdaj pa sta Jakov Fak in Miha Dovžan vsaj nekoliko popravila vtis. Končno sta streljala dobro, zgrešila vsak po le en strel. Veteran Fak je zaostal tri minute in 35 sekund in tekmo končal na devetem mestu. Dovžan je imel v cilju pet minut zaostanka, kar je zadoščalo za prvo dvajseterico. S 17. mestom je pravzaprav dosegel svojo najboljšo uvrstitev na največjih tekmovanjih. Tudi mladi Lovro Planko je pustil nepokrito samo eno tarčo in je s šestimi minutami in 11 sekundami zaostanka končal na 32. mestu. Še en mladenič v slovenski vrsti Anton Vidmar je zgrešil trikrat in z osmimi minutami in 24 sekundami zaostanka zasedel 60. mesto. Planko in Vidmar sta tekla med zadnjimi, ko je bil sneg že precej počasnejši.

Fak: Predvsem sem zadovoljen s smučmi

Jakov Fak Foto: Guliverimage Šestintridesetletni Fak, svetovni prvak v tej disciplini leta 2012, je dobro začel in prvo streljanje opravil brez napak, na drugem je zgrešil eno tarčo, na tretjem je bil spet stoodstoten, na zadnjem pa si je pred zadnjim strelom vzel premor in podrl tudi zadnjo tarčo. A takrat je bil zaostanek že previsok za najvišja mesta. S tem si je najverjetneje tudi zagotovil nastop na nedeljski tekmi s skupinskim štartom. "Predvsem sem zadovoljen s smučmi. Bile so najboljše v teh dneh in hvala servisni ekipi, ki se je potrudila. To ti omogoči več. Zaostanek pa je še vedno velik, a smo bližje. Pri streljanju pa žal ena napaka, a težko je računati vedno samo na ničlo. Ena napaka gre skozi. Danes tekaško ni šlo bolje, višje bi se lahko zavihtel le z ničlo. Glede na začetek prvenstva je to super," je po nastopu povedal Fak.

SP v biatlonu, Nove Mesto, individualna tekma (M):



1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 45:49,0 (1)

2. Tarjei Boe (Nor) +58,9 (1)

3. Benedikt Doll (Nem) +1:53,3 (1)

4. Andrejs Rastorgujevs (Lat) +2:50,2 (2)

5. Emilien Jacquelin (Fra) +3:03,2 (1)

6. Quentin Fillon Maillet (Fra) +3:16,2 (3)

7. Sebastian Samuelsson (Šve) +3:28,7 (3)

8. Eric Perrot (Fra) +3:32,1 (3)

9. Jakov Fak (Slo) +3:35,6 (1)

10. Tomaš Mikyska (Češ) +4:14,9 (1)

...

17. Miha Dovžan (Slo) +5:00,4 (1)

32. Lovro Planko (Slo) +6:11,6 (1)

60. Anton Vidmar (Slo) +8:24,4 (3)