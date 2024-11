Najboljša biatlonka minule sezone bo izpustila uverturo v Kontiolahtiju

Italijanka Lisa Vittozzi, ki je preteklo sezono osvojila veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala v biatlonu, bo zaradi težav s hrbtom izpustila uvodno postajo prihajajoče sezone v Kontiolahtiju na Finskem od 30. novembra do 8. decembra, so objavili na spletni strani mednarodne biatlonske zveze.

"Nosilka velikega kristalnega globusa okreva po težavah s hrbtom, zaradi katerih je v zadnjih tednih precej upočasnila svoje priprave in se odločila, da bo izpustila preizkušnje na Finskem, da bi se lahko čim bolje pripravila na naslednjo etapo v Hochfilznu v Avstriji, od 13. do 15. decembra," so zapisali pri italijanski zvezi.

Vittozzi je pri 29 letih prvič v karieri osvojila veliki kristalni globus.

Sezona tekmovanj najvišjega kakovostnega ranga 2024/25 se bo začela v soboto, 30. novembra, z mešano štafeto.

