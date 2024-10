"Glede treninga si do zdaj ne morem nič očitati, sem zelo optimističen in miren," nam je dober mesec pred začetkom svetovnega pokala poročal glavni trener slovenske biatlonske reprezentance Janez Marič. Na to mesto se je vrnil po dveh letih in nasledil Nemca Ricca Grossa, s katerim je vodstvo zveze prekinilo pogodbo.

"Malo sem se bal glede avtoritete, ampak mislim, da je bila bojazen odveč, fantje in dekleta zelo dobro delajo, poslušajo," nam je o vrnitvi na vroč stolček še priznal nekdanji odlični biatlonec Janez Marič. Člani slovenske reprezentance A so Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar, Matic Repnik, Mark Vozelj, Anamarija Lampič, Polona Klemenčič, Živa Klemenčič, Lena Repinc, Kaja Zorč in Tais Vozelj.

Pa se Mariču morda že kažejo kakšni orisi slovenske vrste, ki bo nastopila tudi v svetovnem pokalu? "Pri fantih je zelo enostavno, imamo šest tekmovalcev in pet mest, pri dekletih pa so za šest tekmovalk štiri mesta v svetovnem pokalu. Imeli bomo dve izbirni tekmi, vsi bodo imeli enake pogoje in najboljši v tem trenutku bodo šli na tekme svetovnega pokala. Skozi sezono pa se bomo prilagajali trenutnim razmeram," odgovarja.

Zadnje odločitve bodo padle na snegu

Za vselej zanesljivega Jakova Faka ga ne skrbi. Foto: Aleš Fevžer Razveselila ga je odlična poletna forma Jakova Faka, ki je zmagal na prestižni ekshibicijski tekmi v Dresdnu. "Tam so bili res samo povabljeni tekmovalci, ampak tudi najboljši na svetu, in premagal jih je v teku. Vsekakor je to dobra popotnica za zimo, a je to vendarle neka druga zgodba, ob tem pa je do nje še kar nekaj časa. A za Jakova me resnično ne skrbi, mislim, da je spet našel tisto … Več dela sam, več je z družino, našel je kompromis. Dobro trenira in tudi glava je verjetno bolj naravnana, ker je več doma s svojimi."

Želel bi si, da bi lahko formo varovancev večkrat preveril v času poletnih priprav, vendar letos niso imeli sreče z vremenom. Tako sta odpadli tekmi na Pokljuki in v Avstriji, kjer se slovenski tekmovalci že tradicionalno pomerijo s tamkajšnjimi, a ni razlogov za skrb, pravi Marič: "Imeli pa smo interne tekme, da je bilo nekaj te tekmovalne napetosti, zdaj novembra pa se bomo udeležili nekih tekem z Avstrijci na snegu pred sezono. Da malo preverimo stanje in se pri določenih tekmovalcih odločimo, kdo bo šel v svetovni pokal in kdo v pokal IBU."

Dvomi glede novosti IBU

"Razmere se bodo zagotovo malo premešale. Tisti malo slabši tekmovalci bodo prišli do boljših pogojev." Foto: www.alesfevzer.com V svetovnem pokalu se letos obeta nekaj sprememb, največ hrupa je Mednarodna biatlonska zveza (IBU) sprožila z uvedbo štartnih skupin za šprinterske in posamične tekme. Tekmovalce je razdelila v skupine, najboljše umestila v rdečo in jih premaknila v ozadje štartne vrste. V reprezentancah niso bili najbolj navdušeni, obstaja pa tudi precej dvoma, kako bo zamisel potekala v praksi. Tudi Marič še ni prepričan.

"Pričakujemo, da bodo rdečo skupino v primeru kakšnih vremenskih nevšečnosti še vedno premaknili naprej. Verjamem, da bodo sistem sproti spreminjali. Ampak ta nam je že znan iz smučarskega teka, čas pa bo pokazal, kako smiseln je v biatlonu," pravi. V zadnjih letih prav vremenske razmere (predvsem nenavadno tople zime, ki prirediteljem tekem močno otežujejo zagotavljanje enakovrednih pogojev vsem tekmovalcem) vse bolj krojijo biatlonska tekmovanja.

"O tem smo polemizirali. Če bi ta nov štartni sistem uporabili na dvajsetkilometrski tekmi na svetovnem prvenstvu v Novem Mestu, ne bi bilo v redu," se je izrednih razmer na tekmovalnem vrhuncu minule sezone na Češkem spomnil Marič. Proga je tam kljub izjemnemu trudu prirediteljev v domala pomladnih razmerah hitro popustila in tekmovalci z višjimi štartnimi številkami so se v razmehčanem in z obilico soli pomešanem snegu pogrezali do gležnjev.

Najboljši tekmovalci v skupnem seštevku si s konstantno dobrimi nastopi prislužijo tudi pravico do izbire boljših štartnih skupin, so prepričani številni tekmovalci in tudi kapetan slovenske vrste Jakov Fak ima pomisleke glede novosti IBU. "Razmere se bodo zagotovo malo premešale. Tisti malo slabši tekmovalci bodo prišli do boljših pogojev," pa še ocenjuje Marič.

Kakšno je trenutno stanje v reprezentanci?

"Ana je sicer malo zbolela, tekaško pa pri njej ne bi smelo biti težav." Foto: Grega Valančič Že v intervjuju po ponovnem imenovanju na mesto glavnega trenerja nam je povedal, da v prihajajoči zimi pričakuje napredek od svojih dveh varovancev iz mladinske konkurence, Tonija Vidmarja in Lovra Planka. Za vselej zanesljivega Jakova Faka ga ne skrbi, prav tako tekaška forma ni nikoli vprašljiva pri prvi dami slovenskega biatlona Anamariji Lampič. Kakšno je torej trenutno stanje v reprezentanci?

"Miha (Dovžan, op. p.) je dober, na treningih kaže dobro formo, res pa je, da ne bi rad kogarkoli hvalil prezgodaj. Zima bo pokazala pravo stanje. Ana (Lampič, op. p.) je sicer malo zbolela, tekaško pa pri njej ne bi smelo biti težav. Polona (Klemenčič, op. p.) kaže, da bi se lahko vrnila na raven izpred dveh let, preostala dekleta pa so malo mlajša in bomo videli," nam je še na kratko poročal glavni trener.

Z reprezentanco se trenutno mudi v Obertiliachu v Avstriji, do začetka tekmovalne zime – sezona svetovnega pokala 2024/25 se bo začela 30. novembra v Kontiolahtiju na Finskem – pa ima še dovolj časa, da izpili še zadnje podrobnosti. A vneme in motivacije pred zadnjo predolimpijsko sezono ne vodstvu ne tekmovalkam in tekmovalcem ne manjka.

