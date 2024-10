Beograd je od 26. do 29. septembra gostil kongres Mednarodne biatlonske zveze IBU. Tam so potrdili načrtovane spremembe za novo sezono, izbrali pa tudi prireditelja svetovnih prvenstev 2028 in 2029, ki jih bosta gostila avstrijski Hochfilzen in norveški Oslo.

Na kongresu so sprejeli tudi novosti v pravilnikih, ki bodo začeli veljati že v tej zimi. Največja sprememba bo na tekmovanjih v posamičnih preizkušnjah. Zaradi zanimivosti tekmovanja in predvsem televizijskih pravic najboljših 15 tekmovalcev iz skupnega seštevka svetovnega pokala ne bo več moglo nastopati v prvi skupini tekmovalcev, kot so to počeli zdaj, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Najboljši bodo nastopali po obratnem vrstnem redu seštevka svetovnega pokala v tretji od štirih skupin, med vsakim od najboljših pa bo nastopil tudi eden izmed tekmovalcev, uvrščen med 16. in 30. mestom v skupnem seštevku. Na zasledovanju sprememb ni.

Drobno spremembo je doživela tudi tekma s skupinskim startom. Še vedno bo imelo pravico nastopa prvih 25 tekmovalcev v svetovnem pokalu in najboljša peterica, ki si je to priborila na posamičnem prizorišču. Sprememba je ob morebitnih odpovedih, kjer je doslej pravico nastopa dobil tekmovalec po vrstnem redu v svetovnem pokalu, po novem pa bo merilo za nastop dosežek s prizorišča.

Povečali so tudi nagradni sklad

Zaradi odličnih poslovnih izidov zveze so pri IBU spet povečali tudi nagradni sklad. Ta bo v prihajajoči sezoni 9.366.700 evrov. Svetovni prvak bo kot doslej bogatejši za 25 tisoč evrov, vsaka zmaga v svetovnem pokalu pa še naprej vredna 15 tisoč evrov.

Uvrstitve od drugega do četrtega mesta na SP bodo po novem višje za tisoč evrov, na tekmah svetovnega pokala pa so občutne povišice uvedli od tretjega do desetega mesta, so še zapisali pri krovni slovenski zvezi.

