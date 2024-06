Janez Marič: Na nek način bom nadaljeval Riccovo delo, imam pa tudi svoje zamisli

Po nenadnem slovesu nemškega strokovnjaka Ricca Grossa z mesta glavnega trenerja slovenske biatlonske reprezentance, to mesto spet prevzema naš nekdanji vrhunski tekmovalec Janez Marič. Prejšnji teden je Zbor za biatlon je potrdil predlog strokovnega sveta in po dveh letih znova postal glavni trener slovenske vrste.

48-letni Bohinjec Janez Marič, nekoč odličen biatlonec, štirikratni olimpijec in prvi slovenski zmagovalec na tekmi svetovnega pokala, spet prevzema krmilo slovenske izbrane vrste. Prvič je vlogo glavnega trenerja prevzel leta 2021, ko je nasledil Uroša Velepca, leto dni zatem je moral mesto prepustiti slovitemu Nemcu Riccu Grossu. Temu po dveh letih dela vodstvo zveze ni podaljšalo pogodbe, prejšnji teden pa je bil za glavnega trenerja spet potrjen Marič.

Zdaj boste bržčas nadaljevali delo, ki ste ga prekinili pred dvema letoma?

Tako je. Nadaljujem. Ko je Uroš tisto leto pred olimpijskimi igrami odšel, sem bil dežurni gasilec, zdaj pa po dveh letih dela pomočnika lahko nadaljujem zastavljeno delo.

Najbrž to delo pomočnika pri slavnem Riccu Grossu vseeno ni bilo nepolodno, zagotovo ste se kaj naučili ...

Seveda. Od vsakega trenerja, tudi v času, ko sem bil še tekmovalec, sem vselej nekaj potegnil. Vedno me je zanimalo. Od vsakega trenerja se nekaj naučiš, tako od dobrega kot slabega. Tudi od Ricca, seveda. Zanj pa moram reči, da je bil zelo v redu oseba, zelo dobro sva se ujela. Kar se je zgodilo, se je očitno že moralo zgoditi. Ni bilo v moji pristojnosti.

Vas je kaj presenetilo, da se je zgodilo tako na vrat na nos?

Pa v bistvu ... Če bi res prišlo iz danes na jutri, bi me, tako pa se je ta stvar že nekaj časa vlekla. Ampak to je stvar drugih ljudi, nerad govorim o tem in nočem, da se stvari perejo v javnosti. Zame je bil zelo pozitivna oseba, resnično sva se zelo dobro ujela. To lahko rečem.

"Za Ricca moram reči, da je bil zelo v redu oseba, zelo dobro sva se ujela. Kar se je zgodilo, se je očitno že moralo zgoditi." Foto: www.alesfevzer.com

Katere njegove trenerske prijeme pa boste posvojili in z njimi nadaljevali?

V tem športu v resnici ni odkrivanja neke tople vode, bolj kompliciraš, bolj lahko zafrkneš. Vsekakor pa bom po njem povzel tole. Mi smo imeli kar se hitrih treningov tiče, pa intervalov in treninga na višjih conah, vedno na čas, on pa je imel na kilometre. Na krog. Je rekel, tale krog je merodajen in je štopal. Tako je imel večji nadzor. Če delaš na čas, potem tekmovalec preteče 25 minut, ob tem pa ne veš, kje je kaj 'pokrajšal' in kako je tekel. Tukaj pa imaš dejansko točko A in točko B, pa izmerjene čase. To se mi zdi zelo dobra zadeva.

Kakšen koncept in kakšno vizijo imate za te dve leti do olimpijskih iger?

Na nek način bom nadaljeval Riccovo delo. Seveda imam neke svoje zamisli, ki sem jih imel že prej, ampak v bistvu smo tudi zadnji dve leti dobro trenirali. Riccov koncept ni bil slab, želim pa si ga še malo nadgraditi. Želim si tudi, da bo Ljubo Tomažič kot strelski trener dvignil raven streljanja, ker on ima poseben koncept streljanja. Iz preteklosti vemo, da je dobro deloval. Želim si tudi, da bi mladi napredovali, Lovro (Planko, op. p.), Toni (Vidmar, op. p.), Matic (Repnik, op. p.). Da bodo nosilci reprezentance, saj vsi vemo, da bo po olimpijskih igrah marsikdo od starejših zaključil kariero. Zato morajo mladi prevzeti štafeto in jo naprej uspešno peljati.

Ti mladi fantje, Vidmar, Planko in Cisar, so vaši nekdanji varovanci v mladinski reprezentanci. Zdi se, da je Planko lepo napredoval tudi v članski konkurenci, pri Vidmarju je bilo videti, kot da je lani malce zastal, Cisarja pa smo kot kaže izgubili ...

Z Alexom sem govoril in pravi, da bo treniral sam ter se poskušal vrniti preko državnega prvenstva, dejansko pa ne vem, kako bo. Tako mi je rekel, se je pa povsem vrgel v to pilotiranje. Ampak pustimo se presenetiti. Drugače pa ... Lovro je res lepo napredoval, ampak jaz si želim, da bi še bolj, saj če gledamo njegove vrstnike v tujini, nekateri tekmujejo že na res zelo visoki ravni. Želim si, da bi se tudi on dvignil. Tudi Toni je imel že predlani sezono, v kateri je kazal zelo dobre tekme, lani pa se je res malce izgubil. Ampak ne vem, kaj je bil glavni razlog.

To so vaši fantje iz mladinske vrste, se ne pogovarjate?

Ne vem, kako bi to povedal ... Vsak tekmovalec je specifičen. Z enim se lažje pogovarjaš in kaj iz njega izvlečeš iz drugega težje. Mislim pa, da je Toni zdajle dobro zastavil delo, deluje motiviran in to je nenazadnje tudi najbolj pomembno. Da je v ekipi dobra klima. Jaz zdaj ne bi preveč filozofiral, delali bomo in bomo videli, kako bo. Pa da ne bo kakšne pomote, delali bomo trdo.

Želim pa si tudi, da uredimo zdravniško službo, da bi se lahko tekmovalci v primeru težav na koga obrnili. Zdaj tega ni, ampak se na tem tudi že dela. Pa seveda servis. Tudi tega moramo okrepiti, ker se stvari hitro razvijajo in vsako leto je težje biti zraven. Zdaj pa še ni floura in čeprav je bilo to šele prvo leto brez tega, se je na nekaterih tekmah že videlo, da je prihajalo do velikih razlik med velikimi in majhnimi ekipami. Velike imajo nedvomno veliko prednost. Ampak naš servis je, glede na to, kako majhen je, delal odlično. Če se to še malo nadgradi, menim, da bo to super.

Izzivi so za servis vedno večji tudi zaradi vremenskih razmer, v minuli zimi smo videli zelo ekstremne, domala neregularne pogoje.

Ja, začelo se je sicer dobro v Skandinaviji, tudi Anterselva je bil dobra, vse ostalo pa lahko rečem, da je bilo eno sr..je. Ves čas je bila ta odjuga in razmere resnično niso bile regularne za vse. Kakorkoli obrneš. Če še tako solijo in navažajo še toliko novega snega, razmere v tako visokih temperaturah ne morejo biti regularne za vse. Sploh ne za tekmovalce, ki startajo na koncu startne liste. Ti za vrhunske rezultate nimajo prav nobenih možnosti, že za zgolj solidnega morajo prav vse opraviti brezhibno.

Obeti pa niso najboljši, najbrž lahko pričakujemo, da bo takšnih razmer v prihodnje le še več.

Spomnim se, ko sem pred mnogo leti sam dirkal, je bila eno zimo sama 'čofta', pa naslednjo normalno. Še vedno verjamem, da bomo tudi mi še doživeli kakšno normalno zimo, da so to bolj nihanja, čeprav se zavedam, da trendi res niso najboljši, na splošno temperature rastejo. Vseeno upam, da se bo še vrnila kakšna prava, normalna zima. Ostajam optimist.

Anamarijo Lampič čaka nekaj novosti. Foto: Grega Valančič

Kakšen bo zdaj status Anamarije Lampič? Ona je bila vezana na Ricca Grossa. Ste se že kaj pogovarjali?

Malo smo se že pogovorili, ravno z Ano sva imela pogovor. Ona je bila zadovoljna s svojo sezono, se je pa treba zavedati, da je najboljša tekačica. In meni je škoda, da ji vsaj kakšna tekma ne bi uspela. In na tem bomo delali, da bo dvignila strelsko statistiko. Ker če imaš v svoji ekipi najhitrejšega tekača v karavani, je res velika škoda, da ta izjemen potencial ostane neizkoriščen. Je pa res biatlonka šele drugo leto in verjamem, da bo vsako leto napredovala. Seveda pa si vsi želimo čim hitrejšega napredka, morda se premika malce prepočasi.

V jasnosti je že zaznati nekaj nestrpnosti in počasi se bo pritisk tudi na Lampičevo bržčas stopnjeval. Do olimpijskih iger ni več daleč.

Mislim, da bo Ljubov pristop, ki je bil včasih strelski inštruktor, deloval. Mislim, da ima dobre prijeme za streljanje in odpravljanje napak. Pri njem je tudi dril in verjamem, da se lahko tudi od njega veliko nauči, če bo srkala to znanje.

Do zdaj je za njen strelski razvoj skrbel samo Ricco?

Ja, delala je z Ricccom.

Zanjo se torej obeta kar velika sprememba.

Zagotovo. Drugačen način dela bo, kot je bil lani. Zagotovo.

Kot že rečeno, do olimpijskih iger ni več daleč, pritisk se bo zdaj stopnjeval. Ste pripravljeni nanj?

Pa saj to je ta naša služba. Tako pač je. To ni nobeno presenečenje. Tudi sam si ne bi upal ugrizniti v to jabolko, če bi me bilo strah. Ampak me ni strah tega izziva. Verjamem v Jakata (Faka, op. p.), v Ano, v mlade in v preostale punce s Polono na čelu. Verjamem, da lahko z vsemi naredimo določen napredek in se precej izboljšamo.

Polona Klemenčič je še ena, ki je malce zastala. Tudi ona je že kazala odlične rezultate, pa v prejšnji zimi popustila.

Tudi s Polono sva se že pogovarjala, kaj bi lahko bil razlog za to. Predlani je bila tudi sama malce šokirana, ko je začela tako dobro teči. Imela je pred zimo nekaj zdravstvenih težav in je zamudila ravno toliko treninga, da se je dobro spočila. Lani pa je bilo vsega malce preveč. Do tega zaključka sva prišla. Včasih je treba biti pri treningu malce bolj previden. Tekmovalec mora takoj povedati, če se počuti slabo, da lahko takoj odreagiramo.

To pomeni individualiziran pristop?

Ja, ene poznam bolje, druge manj, veliko se bomo morali pogovarjati o počutju, zagotovo. Ampak, nekaj je jasno, vsak tekmovalec je po treningu utrujen in tako tudi mora biti. To ni ta nevarna utrujenost, o kateri govorim. Govorim o tej dolgotrajnejši izčrpanosti, ki se nabira skozi neko obdobje. Na to se je treba odzvati.

Izkušeni Jakov Fak se bo pripravljal večinoma sam. Foto: www.alesfevzer.com

Kako se je na spremembe odzval starosta Jakov Fak?

Bil sem ravno pri njem na obisku. Jaka ima poseben status. Je že toliko star in izkušen, da sam dobro ve, kaj mu najbolj ustreza. Načrte treninga dobiva, nekaj bo treniral z nami, načeloma pa se bo pripravljal sam.

Kakšna je torej sestava reprezentance? Se obetajo kakšne spremembe?

Ni večjih sprememb, fantje so Jaka, Miha (Dovžan, op. p.), Lovro, Toni, Matic Repnik, nov pa je Matic Vozelj. Pri puncah pa so Anamarija, Polona, Živa (Klemenčič, op. p.), Lena (Repinc, op. p.), Klara Vindišar in Kaja Zorč. Zadnje tri so zelo mlade tekmovalke, pri katerih je treba biti potrpežljiv. Ne moremo kar takoj pričakovati, da bodo posegale po najvišjih mestih.

