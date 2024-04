Nemški trener Ricco Gross zapušča slovensko reprezentanco?

Ricco Gross je slovensko člansko biatlonsko reprezentanco prevzel leta 2022 in zagnal štiriletni projekt usmerjen proti olimpijskim igram leta 2026 v Milanu in Cortini. Biatlonski vrsti se je tedaj iz tekaških pridružila še Anamarija Lampič in sestavine za uspešno zgodbo so bile na mestu. Nemec je zadovoljen z opravljenim delom v dveh letih, izpostavil je napredek Lampičeve pa stabilnost Jakova Faka in Mihe Dovžana. Malo manj zadovoljni naj bi bili v vodstvo zbora za biatlon z napredkom mladih adutov, predvsem Tonija Vidmarja in Lovra Planka. Pa tudi prihodnost nekdanjega mladinskega svetovnega prvaka Alexa Cisarja je nejasna.

"Začel se velik štiriletni načrt, ampak mi slovenska zveza ni podaljšala pogodbe. Pojasnili so mi, da so razlogi za to finančne narave, preprosto naj si me več ne bi mogli privoščiti," je 53-letni nekdanji odlični tekmovalec presenetil v intervjuju za Traunsteiner Tagblatt. Povedal je še, da sta se njegova slovenska pomočnika – Janez Marič in Boštjan Klavžar – v tem času veliko naučila in bosta lahko nadaljevala njegovo delo, sam pa bo poskušal najti novo službo, a je potarnal, da je čas za to malce neugoden.

"To sem izvedel tik pred Veliko nočjo, zdaj pa so trenerska mesta po biatlonskih reprezentancah že zapolnjena. Čas za takšno novico je bil izrazito slab, ampak je kar je. Bom že našel alternativo," je še povedal Ricco Gross.

Za komentar smo poprosili zbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije, njihov odgovor objavimo, ko ga prejmemo.

