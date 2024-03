Boe najboljši tudi na zadnji tekmi sezone, Jakov Fak 17.

Na najnižjo stopničko na odru za zmagovalce je danes stopil Francoz Emilien Jacquelin, ki je zaostal 1:07,2 minute.

Za Boeja je to osma zmaga v letošnji sezoni svetovnega pokala, s temi pa si je prisvojil že peti veliki kristalni globus v karieri za najboljšega biatlonca v skupnem seštevku.

Po prvem streljanju se med tekmovalci še niso naredile večje razlike. Toda medtem ko so drugi počasi začeli grešiti na strelišču, je bil Boe še naprej natančen, po drugem streljanju si je že nabral nekaj več prednosti pred rojakom Vetlejem Sjaastadom Christiansenom.

Tudi v tretje je bil Boe brezhiben in tako le še stopnjeval prednost, po tretjem postanku je imel že več kot 40 sekund naskoka. V zadnjem strelskem nastopu je Boe celo enkrat zgrešil, a to ni vplivalo na razplet tekme.

Fak je danes na strelišču zgrešil trikrat, na koncu pa soliden nastop sklenil kot 17. Na prvih dveh postankih leže je zgrešil po enkrat, na tretjem postanku pa je prvič streljal brez napake in strelišče zapustil na 16. mestu. V svojem drugem streljanju stoje je nato zgrešil še enkrat.

Zadnjo tekmo biatlonk v sezoni je pred tem dobila Francozinja Lou Jeanmonnot. Veliki kristalni globus je kljub 21. mestu pripadel Italijanki Lisi Vittozzi, edina slovenska predstavnica Anamarija Lampič pa je za konec osvojila 28. mesto (+3:15,9/9).

Izidi, skupinski start, moški 15 km:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 36:03,4 (1)

2. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) + 44,5 (2)

3. Emilien Jacquelin (Fra) 1:07,2 (3)

4. Tommaso Giacomel (Ita) 1:15,1 (4)

5. Trajei Boe (Nor) 1:19,9 (4)

6. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:23,8 (4)

7. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:31,4 (3)

8. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 1:33,4 (3)

9. Andrejs Rastorgujevs (Lat) 1:41,8 (3)

10. Lukas Hofer (Ita) 1:53,9 (3)

...

17. Jakov Fak (Slo) 2:44,0 (3)

Vrstni red v svetovnem pokalu:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1262 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 1080

3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 949

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 862

5. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 817

6. Emilien Jaquelin (Fra) 712

7. Endre Stroemsheim (Nor) 700

8. Tomasso Giacomel (Ita) 688

9. Sebastian Samuelsson (Šve) 671

10. Martin Ponsiluoma (Šve) 638

...

24. Jakov Fak (Slo) 313

40. Lovro Planko (Slo) 108

47. Anton Vidmar (Slo) 64

50. Miha Dovžan (Slo) 61

90. Matic Repnik (Slo) 3