Nova zmaga J. T. Boeja, Jakov Fak 16., Lovro Planko 40.

Fak je imel pred zasledovalno tekmo 21. izhodišče, ki si ga je priboril na četrtkovi desetkilometrski tekmi, Planko je bil takrat 26.

Z velikansko prednostjo je slavil Johannes Thingnes Boe, ki je tako danes na startu imel minuto in tri sekunde prednosti pred Italijanom Tomassom Giacomelom, še sekundo slabše izhodišče je imel Tarjei Boe.

Johannes Thingnes Boe je imel tako preračunano kar 500 metrov naskoka, njegova prednost je bila sicer najvišja na vseh dosedanjih tovrstnih tekmah.

Na koncu je, čeprav je zgrešil že uvodni strel in potem še enega ob drugem postanku, tako da je imel le še 18 sekund naskoka po dveh streljanjih, dokaj zanesljivo slavil tudi danes.

Ko ga je Francoz Emilien Jacquelin že skoraj ujel, je na tretjem streljanju Norvežan opravil brezhibno, njegov tekmec pa dvakrat zgrešil in zapravil možnost za presenečenje.

Po zadnjem postanku - kljub še enemu zgrešenemu strelu - je JT Boe le še precej rutinsko pripeljal do cilja in dosegel 84. zmago v karieri. V boju za drugo mesto sta ostala Francoz Eric Perrot in Šved Sebastian Samuelsson. Več moči v finišu je imel Francoz (+ 11,2/1), Šved je zaostal 11,6/1 sekunde. Jacquelin je bil četrti, Tarjei Boe pa peti kot zadnji z manj kot minuto zaostanka.

Fak je kot 21. na startu začel z 2:17 minute zaostanka. Na prvem streljanju je zgrešil peti poskus, nadaljeval kot 25., drugi postanek opravil brezhibno in se povzpel na 22. mesto. Ob tretjem streljanju je Fak tako kot prvič zgrešil zadnji poskus, tako da je moral v kazenski krog in nadaljeval kot 21. S še eno ničlo ob zadnjem postanku pa je še nekaj pridobil, s strelišča odšel kot 17., do cilja pa nato v teku dobil še eno mesto.

Planko je imel na startu 2:35 minute slabše izhodišče kot vodilni Norvežan, podobno kot Fak pa zgrešil zadnji strel ob prvem postanku in nadaljeval na 32. mestu. V podobnem slogu je bilo pri drugem postanku, zgrešil je enkrat in nazadoval na 37. mesto. Dodal je še po en zgrešen strel na tretjem (36.) in četrtem postanku (41.), do cilja pa pridobil eno mesto in še ujel zadnjo točko.

Italijanka Lisa Vitozzi je v Canmoru popoldne že zmagala na ženski zasledovalni tekmi. Slovenska predstavnica Anamarija Lampič je bila z osmimi zgrešenimi poskusi na strelišču šele 23.

V nedeljo bosta v kanadskem prizorišču še tekmi s skupinskim startom.

Izidi zasledovanja (12,5 km): 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 34:38,0/3

2. Sebastian Samuelsson (Šve) + 11,2/1

3. Eric Perrot (Fra) 11,6/1

4. Emilien Jacquelin (Fra) 33,5/4

5. Tarjei Boe (Nor) 37,9/2

6. Tomasso Giacomel (Ita) 1:09,3/4

7. Johan-Olav Botn (Nor) 1:10,7/2

8. Terro Seppala (Fin) 1:45,0/2

9. Queintin Fillon Maillet (Fra) 1:57,1/4

10. Fabien Claude (Fra) 1:59,5/0

...

16. Jakov Fak (Slo) 2:23,0/2

40. Lovro Planko (Slo) 4:44,5/4 Vrstni red v svetovnem pokalu: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 1172 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 1035

3. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 874

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 844

5. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 783

6. Endre Stroemsheim (Nor) 680

7. Sebastian Samuelsson (Šve) 667

8. Emilien Jaquelin (Fra) 652

8. Tomasso Giacomel (Ita) 638

10. Benedikt Doll (Nem) 603

...

25. Jakov Fak (Slo) 289

40. Lovro Planko (Slo) 108

47. Anton Vidmar (Slo) 64

50. Miha Dovžan (Slo) 61

90. Matic Repnik (Slo) 3

Preberite še: