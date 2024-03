Lisa Vitozzi z zmago do vodstva v skupnem seštevku, Lampičeva izgubljala mesta

Lisa Vitozzi je danes enkrat zgrešila le na zadnjem postanku, na koncu pa suvereno ubranila zmago iz sprinterske tekme. S četrto zmago v tej sezoni svetovnega pokala je Italijanka pred zadnjo tekmo sezone tudi prevzela vodstvo v boju za veliki kristalni globus. Pred najbližjo zasledovalko, Norvežanko Ingrid Landmark Tandrevold, ima zdaj 61 točk naskoka.

Lou Jeanmonnot je bila danes trikrat nenatančna, kot tudi tretjeuvrščena rojakinja Justine Braisaz-Bouchet (+19,4). Vse preostale tekmovalke so zaostale že več kot minuto.

Od Slovenk je na današnjem zasledovanju nastopila le Anamarija Lampič, ki je v četrtkovem sprintu dosegla deveto mesto. A danes je zgrešila kar osem strelov in si pokvarila uvrstitev. Na koncu je zaostala dve minuti in pol ter bila 23. Že po sprintu so brez zasledovanja ostale Kaja Zorč, Lena Repinc in Polona Klemenčič.

Lahko bi bilo boljše

"Lahko bi bilo seveda boljše, sploh na streljanju, sem pa tekma v redu. Tudi smuči smo imeli danes zelo konkurenčne. Še ena tekma do konca sezone je in se že kar veselim konca," je povedala edina slovenska predstavnica na tekmi.

"Anino petdeset odstotno streljanje zagotovo ni bilo dovolj za kakšen boljši izid, pri streljanju stoje je malce več tvegala in je bilo morda zanjo le malce prehitro. Vsekakor bi lahko bilo boljše," je za Smučarsko zvezo Slovenije ocenil trener Ricco Gross.

Ob 22.10 sledi še moška zasledovalna preizkušnja na 12,5 km. Na startu bosta od Slovencev tudi Jakov Fak in Lovro Planko. V nedeljo sledita še tekmi s skupinskim startom.

Izidi zasledovanja (10 km): 1. Lisa Vittozzi (Ita) 28:15,9 (1)

2. Lou Jeanmonnot (Fra) + 12,2 (3)

3. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 19,4 (3)

4. Julia Simon (Fra) 1:03,2 (3)

5. Gilonne Guigonnat (Fra) 1:07,6 (2)

6. Anna Gandler (Avt) 1:13,4 (3)

7. Hanna Öberg (Šve) 1:15,0 (4)

8. Marketa Davidova (Češ) 1:16,5 (3)

9. Janina Hettich-Walz (Nem) 1:18,0 (4)

10. Lena Häcki-Gross (Švi) 1:18,4 (6)

...

23. Anamarija Lampič (Slo) 2:30,4 (8) Svetovni pokal, skupno (20/21): 1. Lisa Vittozzi (Ita) 1071 točk

2. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 1010

3. Lou Jeanmonnot (Fra) 978

4. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 975

5. Julia Simon (Fra) 958

6. Lena Häcki-Gross (Nem) 822

7. Elvira Öberg (Šve) 807

8. Karoline Offigstad Knotten (Nor) 627

9. Vanessa Voigt (Nem) 601

10. Franziska Preuss (Nem) 539

...

17. Anamarija Lampič (Slo) 372

63. Polona Klemenčič (Slo) 44

85. Lena Repinc (Slo) 7

