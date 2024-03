Prvi dve loči samo še sedem točk, Lampičeva v deseterici

Začel se je zadnji biatlonski podaljšanji konec tedna v tej zimi. Biatlonke so se v kanadskem Skalnem gorovju v Canmoru najprej pomerile na šprinterski tekmi. Zmago je dosegla Italijanka Lisa Vittozzi. S tretjo v sezoni je napovedala boj za skupno zmago v svetovnem pokalu. Anamarija Lampič je osvojila deveto mesto.

Anamarija Lampič je končno dosegla 80-odstotni strelski izkupiček, po streljanju leže in stoje je morala po enkrat v kazenski krog, kar je zadostovalo za deseterico in drugo najboljšo uvrstitev v sezoni. Z dobrim nastopom si je priborila dobro izhodišče za sobotno zasledovanje, dokončno pa je potrdila tudi nastop na sklepni nedeljski tekmi, ko najboljših 30 tekmovalcev čaka tekma s skupinskim startom. Nekdanja smučarska tekačica je bila vnovič zelo hitra v smučini, samo v zadnjem krogu pa je pridobila devet mest.

Anamarija Lampič Foto: Guliverimage Ostale Slovenke so v prelepi kulisi Skalnega gorovja v kanadski provinci Alberta že končale sezono. Mladi Kaja Zorč in Lena Repinc sta s po dvema kazenskima krogoma končali na 65. in 66. mestu ter tesno ostali brez zasledovanja, Polona Klemenčič je bila po petih zgrešenih strelih 80.

Mednarodna javnost pa je bila na olimpijskem prizorišču iz leta 1988 osredotočena v boj za skupno zmago. Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold je tekmo začela s 73 točkami naskoka pred Italijanko Liso Vittozzi, ki je osvojila novih 90 točk, zdaj se je razlika stopila na sedem. Za nameček ima Italijanka tudi izjemno izhodišče za zasledovanje, saj ima pred Tandrevoldovo dobro minuto naskoka. Na tekmi pa je o višini zmagovalne stopničke na odru za najboljše odločal tek. Prve tri tekmovalke so zadele vseh 10 tarč, Italijanka pa je imela 5,5 sekunde prednosti pred Francozinjo Lou Jeanmonnot in 8,6 pred Švicarko Leno Häcki-Gross. Francozinja Julia Simon je po kazenskem krogu zaostala 19 sekund.

Canmore, šprint (Ž):



1. Lisa Vittozzi (Ita) 19:38,2 (0)

2. Lou Jeanmonnot (Fra) +5,5 (0)

3. Lena Häcki-Gross (Nem) +8,6 (0)

4. Julia Simon (Fra) +19,4 (1)

5. Hanna Öberg (Šve) +20,7 (0)

6. Anna Gandler (Avt) +27,7 (1)

7. Janina Hettich Walz (Nem) +31,2 (0)

8. Justine Braisaz Bouchet (Fra) +31,6 (1)

9. Anamarija Lampič (Slo) +38,4 (2)

10. Anna Magnusson (Šve) +43,6 (0)

...

65. Kaja Zorč (Slo) +2:57,6 (2)

66. Lena Repinc (Slo) +2:58,4 (2)

80. Polona Klemenčič (Slo) +3:30,7 (5)



Svetovni pokal, skupni seštevek (19/21):



1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 988 točk

2. Lisa Vittozzi (Ita) 981

3. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 915

4. Julia Simon (Fra) 908

5. Lou Jeanmonnot (Fra) 903

6. Lena Häcki-Gross (Nem) 791

7. Elvira Öberg (Šve) 780

8. Karoline Knotten (Nor) 627

9. Vanessa Voigt (Nem) 575

10. Franziska Preuss (Nem) 539

...

17. Anamarija Lampič (Slo) 354

62. Polona Klemenčič (Slo) 44

85. Lena Repinc (Slo) 7

Lampič: To je bil skoraj popoln nastop

Anamarija Lampič Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Lampičeva je bila vnovič zelo hitra v smučini, samo v zadnjem krogu pa je pridobila devet mest. "S tekmo sem res zelo zadovoljna. Zame je bil to skoraj popoln nastop. Tudi proga tukaj mi zelo ustreza, čeprav mi nekako ni všeč, a sem s časom zadovoljna. Tudi strelsko sem zadovoljna in res komaj čakam zadnji dve tekmi. Veselim se, da bom lahko tekmovala," je po tekmi povedala Anamarija.

V petek bo v Canmoru moški šprint, na katerem bodo nastopili Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Anton Vidmar.