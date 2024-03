J. T. Boe s 17. mesta do zmage, Fak trikrat v kazenski krog

Boe je šel še v zadnji krog kot drugi, deset sekund za Francozom Emilienom Jacquelinom, a se je tekmeca že na polovici zadnjega kroga otresel in zanesljivo zmagal.

Boe je z zmago naredil tudi nov velik korak proti skupni zmagi v pokalu, pa čeprav je drugo mesto osvojil njegov starejši brat Tarjei, ki je drugi tudi v skupnem seštevku. Razlika med njima zdaj znaša 62 točk. Tudi Tarjei Boe je v končnici prehitel Francoza.

Zelo blizu pa je bil še tretji Norvežan Sturla Holm Laegreid, ki pa se je moral zadovoljiti s četrtim mestom. Za stopničke mu je zmanjkalo šest desetink sekunde.

Zelo dobro je kazalo tudi Jakovu Faku, ki je tekmo začel kot 14. Ta je moral po prvem streljanju v kazenski krog, po drugem in tretjem pa je z ničlo napredoval nazaj na 14. mesto. A najboljši slovenski tekmovalec je v končnici zgrešil še dvakrat in nazadoval deset mest. V sprintu je za 24. mesto odbil napad Nemca Benedikta Dolla.

"Na strelišču nismo tako samozavestni in uspešni kot si to želimo. Tudi dva zgrešena strela pri Jaki na koncu sta bila preveč. On in Anamarija Lampič sta bila v položaju, da se borita za deseterico, kar pa se na koncu nismo. Dobro je nastopila Polona in upam, da je pridobila na samozavesti pred zadnjimi tekmami v Kanadi," je zadnji dan tekmovanj na olimpijskem prizorišču iz leta 2002 videl glavni trener Ricco Gross.

Sezona biatlonskega svetovnega pokala se bo prihodnji konec tedna končala v kanadskem Canmoru, prav tako delu prizorišč olimpijskih iger v Calgaryju 198

Izidi, moški, zasledovanje, 12,5 km:

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 30:02,0 (1)

2. Tarjei Boe (Nor) + 6,4 (2)

3. Emilien Jacquelin (Fra) 7,1 (3)

4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 7,7 (2)

5. Sebastian Samuelsson (Šve) 40,5 (3)

6. Tommasso Giacomel (Ita) 48,8 (3)

7. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:00,7 (3)

8. Eric Perrot (Fra) 1:03,4 (3)

9. Endre Stroemsheim (Nor) 1:06,4 (4)

10. Johan Olav Botn (Nor) 1:14,8 (5)

...

24. Jakov Fak (Slo) 2:35,8 (3)

Svetovni pokal, skupno (18/21):

1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 992 točk

2. Tarjei Boe (Nor) 930

3. Sturla Holm Laegreid (Nor) 828

4. Johannes Dale-Skjevdal (Nor) 821

5. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor) 734

6. Endre Stroemsheim (Nor) 667

7. Martin Ponsuiluoma (Šve) 584

8. Benedikt Doll (Nem) 570

9. Johannes Kühn (Nem) 554

10. Sebastian Samuelsson (Šve) 552

...

25. Jakov Fak (Slo) 244

41. Lovro Planko (Slo) 92

47. Anton Vidmar (Slo) 64

48. Miha Dovžan (Slo) 61

88. Matic Repnik (Slo) 3

...