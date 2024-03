Anamarija hitrejša od zmagovalke, na strelišču pa ...

Na predzadnji postaji svetovnega pokala v biatlonu so prvo nalogo opravile tudi biatlonke. Šprint v Soldier Hollowu v Utahu je dobila Francozinja Justine Braisaz-Bouchet, kar je njena 11. zmaga v svetovnem pokalu oziroma peta to zimo. V smučini je bila še hitrejša od nje Anamarija Lampič, a se ji je dobra uvrstitev izmuznila že na streljanju leže, ko je zgrešila kar štiri tarče. Nato je eno zgrešila še stoje in z zaostankom minute in 51 sekund osvojila 18. mesto.

Po moški štafeti, ki so jo še petič to zimo dobili Norvežani, Slovenci pa so bili po zelo slabem streljanju Lovra Planka šele 13., so prvi dan svetovnega pokala v Soldier Hollowu tekmovale še biatlonke. Šprintersko tekmo na prizorišču olimpijskih iger 2002 je zaznamoval močan veter, a je vseeno 10 tekmovalk pokrilo vseh 10 tarč. Zmagovalka iz Francije Justine Braisaz-Bouchet je sicer enkrat zgrešila, a tekla precej hitreje od drugouvrščene Norvežanke Ingrid Landmark Trandrevold, ki je zaostala 13,4 sekunde in tretje rojakinje Lou Jeanmonnot (+19,2). Obe sta pokrili vse tarče.

Slabo so streljale tudi slovenske biatlonke. Anamarija Lampič je že leže zgrešila kar štirikrat, nato enkrat še stoje. Je bila pa najhitrejša med vsemi v smučini in je na končnem 18. mestu zaostala minuto in 51 sekund. Premagala je denimo Švedinjo Hanno Öberg, ki je bila z le enim zgrešenim strelom 21. Na nedeljsko zasledovalno tekmo se je uvrstila še Polona Klemenčič, ki je na 47. mestu zaostala slabe tri minute (trije zgrešeni streli). Mlajši članici slovenske ekipe Kaja Zorč (trije zgrešeni streli) in Lena Repinc (štirje zgrešeni streli) sta bili 68. oziroma 77.

V soboto bodo biatlonke nastopile v štafeti, biatlonci pa na šprintu.