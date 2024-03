Še peta zmaga Norveške, Planko odpovedal na zadnjem streljanju

Norvežani Sturla Holm Laegreid, Tarjei in Johannes Thingnes Boe ter Vetle Sjaastad Christiansen so zmagovalci moške biatlonske tekme za svetovni pokal v Soldier Hollowu v ZDA. Slovenija je po strelskem kolapsu Lovra Planka na zadnjem streljanju stoje (trije kazenski krogi) zasedla skromno 13. mesto.

Skandinavci so vnovič dokazali svojo premoč v biatlonu in kljub trem kazenskim krogom za 26 sekund prehiteli Italijane in še za sekundo več varovance slovenskega strokovnjaka Uroša Velepca Nemce. Norveška je dobila še peto štafetno tekmo v sezoni, poražena je bila samo na najpomembnejši tekmi - na svetovnem prvenstvu je zaostala za Švedsko.

Miha Dovžan, Anton Vidmar, Jakov Fak in Lovro Planko so v konkurenci 21 reprezentanc zasedli 13. mesto. Dolgo je kazalo na bistveno boljšo uvrstitev, saj je bil Fak po streljanju stoje na šestem mestu (dve minuti in 17 sekund zaostanka), a si je Planko na zadnjem strelskem postanku privoščil kar tri kazenske kroge (z osmimi zaboji je pokril le dve tarči). Slovenci so tako zaostali štiri minute in 38 sekund.

"Vse do Lovrovega zadnjega streljanja je izgledalo dobro. Ne vem, kaj se je zgodilo. Dobro smo se borili, osvojili smo mesto in nismo srečni, a je kot je," je po tekmi povedal glavni trener Ricco Gross. "Lahko bi bili višje, a napake so sestavni del športa. Zase lahko povem, da sem zadovoljen. Preveč pa je napak na drugem strelskem postanku, ko sem zgrešil dva strela in izgubil stik s skupino. Lahko bi bilo boljše, če bi zadel in predal še kakšno mesto višje. Na tej nadmorski višini (1.800 m) je bilo težko predvsem v teku in če ne razdeliš pravilno moči, lahko orecej izgubiš. Tudi v preostalih dneh bo pomembno, da pravilno porazdelimo moči," pa je po 13. mestu povedal Fak.

Soldier Hollow, štafeta 4 x 7,5 km (M):



1. Norveška 1:13:12,3 (3+5)

(Sturla Hilm Laegreid, Tarjei Boe, Johannes Thingnes Boe, Vetle Sjaastad Christiansen)

2. Italija +26,5 (0+8) -

3. Nemčija +27,3 (0+8)

4. ZDA +1:30,0 (1+9)

5. Švedska +1:46,5 (1+9)

6. Avstrija +3:12,1 (0+8)

...

13. Slovenija +3:48,3 (3+11)

(Mia Dovžan, Anton Vidmar, Jakov Fak, Lovro Planko)