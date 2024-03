Sprememba v slovenski biatlonski reprezentanci

Biatlonska karavana je že zbrana v ameriški zvezdni državi Utah na predzadnji postaji sezone svetovnega pokala. V Soldier Hollowu bodo v zgoščenem programu tekmovali do nedelje, nato se selijo v Canmore v Kanado na finale sezone. V slovenski reprezentanci je prišlo do spremembe.

Najboljši biatlonci so že zbrani na prizorišču, kjer so leta 2002 potekale olimpijske igre. Tudi v Ameriki snega nimajo na pretek, a tekmovanja za svetovni pokal niso ogrožena, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.

Preko luže je odpotovalo osem slovenskih biatloncev. Moška ekipa ostaja enaka kot v Oslu, tekmovali bodo Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Toni Vidmar. Ženski ekipi se je po mladinskem svetovnem prvenstvu znova pridružila Lena Repinc, glavni trener Ricco Gross pa se je odločil tudi za eno menjavo. Po dobrih nastopih na MSP-ju bo priložnost dobila Kaja Zorč, ki je zamenjala Živo Klemenčič. V ZDA bosta seveda tekmovali tudi obe najboljši Slovenki Polona Klemenčič in Anamarija Lampič.

Biatlonce na prizorišču čakajo štafetne tekme, sprint in zasledovanje, tekmovanje se bo začelo jutri.

V Obertilliachu v Avstriji pa poteka zaključek pokala IBU, kjer ima Slovenija tudi pet predstavnikov, Kajo Marič, Klaro Vindišar, Matica Repnika, Matica Bradeška in Marka Vozlja, so še sporočili iz SZS.

Kaja Zorč je dobila priložnost namesto Žive Klemenčič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekmovanje v ZDA se bo začelo s tekmo moških štafet, slovenski kvartet pa bo bržčas poskušal izboljšati šesto mesto iz Ruhpoldinga, saj upamo, da se jim nastop ne bo ponesrečil, tako kot se jim je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Novem Mestu na Češkem, kjer so bili Dovžan, Fak, Planko in Vidmar 11. Pozno zvečer po slovenskem času bo še ženski sprint, na katerem bo naš adut Anamarija Lampič, ki je v ZDA prispela opogumljena po dobrih nastopih za zadnje postaje svetovnega pokala v Oslu. Na Holmenkollnu je bila odlična deseta na tekmi s skupinskim startom in odlična na tekmi mešanih štafet, kjer je s Polono Klemenčič, Fakom in Dovžanom zasedla šesto mesto.

Soldier Hollow je biatlonsko elito nazadnje gostil februarja leta 2018, Faka takrat tam ni bilo, najboljša slovenska tekmovalca pa sta bila Miha Dovžan in Polona Klemenčič. Tedaj so slovenske barve branili še Mitja Drinovec, Rok Tršan, Urška Poje in Lea Einfalt.

Spored tekem v Soldier Hollowu: Petek, 8, marec:

20:25, moška štafeta (4 x 7,5 km)

23:00, ženski sprint (7,5 km) Sobota, 9. marec:

20:25, ženska štafeta (4 x 6 km)

23:00, moški sprint (10 km) Nedelja, 10. marec:

17.00, žensko zasledovanje (10 km)

18:50, moško zasledovanje (12,5 km)

