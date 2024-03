Anamarija Lampič z izvrstnim tekom do še ene dobre uvrstitve

Trenutno najboljša slovenska biatlonka, Anamarija Lampič, je dosegla svojo četrto uvrstitev v najboljšo deseterico v karieri. Kaj bi bilo možno, je vnovič dokazala z zelo dobrim tekom, še vedno pa se ni dovolj spoprijateljila s puško, da bi bila enakovredna najboljšim.

Drugi strelski postanek se ni izšel po načrtih. Foto: Guliverimage

Narobe je šlo na drugem strelskem postanku

Visoka uvrstitev je šla po zlu na drugem strelskem postanku, kjer je 28-letna reprezentantka kazenskemu krogu iz prvega streljanja dodala še tri. Sledila sta še dva zgrešena strela, in šele na četrtem streljanju je slovenska olimpijka podrla vseh pet tarč. V smučino se je podala kot 19., v zadnjem krogu pa pridobila kar devet mest.

Tudi o zmagovalnem odru je odločalo streljanje. Snaha slovenskega trenerja Ricca Grossa, Lena Häcki-Gross, je bila na zadnjem postanku edina, ki se ji niso zatresle roke. Trdno na drugem mestu je sledila Francozinja Julia Simon z enim kazenskim krogom, za tretje mesto pa so se spopadle Francozinja Lou Jeanmonnot ter Norvežanki Ingrid Landmark Tandrevold in Juni Arnekliev. Največ moči je imela Francozinja.

Še pred tem so bile v vodilni skupini tudi Čehinja Tereza Vobornikova, Švedinja Anna Magnusson in Francozinja Sophie Chauveau, ki pa so iz boja za zmago odpadle na strelišču.

Ob 15.20 bo v Oslu še moška tekma, a brez slovenskega predstavnika.

Preberite še: