Anamarija Lampič na pragu uspeha, nato se je roka zatresla

Biatlonka Anamarija Lampič je na posamični 15-kilometrski tekmi svetovnega pokala v Oslu osvojila 32. mesto. V igri so bile teoretično celo stopničke, najmanj pa deseterica, a je slovenska reprezentantka prav na zadnjem streljanju napravila tri od skupno petih napak. "To je bilo vseeno moje najboljše streljanje v tej sezoni v tej disciplini, zato sem zelo vesela in zadovoljna in grem samo pozitivno naprej," je bila po tekmi vseeno zadovoljna najboljša slovenska tekmovalka. Polona Klemenčič je bila s štirimi zgrešenimi streli 60., njena sestrična Živa pa 73.

Tekmovalka kranjskega Triglava je bila odlično na progi do tretjega streljanja. Napakama na prvem in drugem postanku je dodala ničlo in se z dvema minutama pribitka zavihtela celo na deveto mesto. Na zadnjem postanku pa so sledile tri napake in zdrs po rezultatski lestvici, pa čeprav je v zadnjem krogu s hitrim tekom še pridobila osem mest.

"Zelo sem zadovoljna s tekom in streljanjem. Tistih treh strelov na koncu je bilo seveda malo škoda, a to je bilo moje najboljše streljanje v sezoni v tej disciplini, tako, da sem zelo vesela in zadovoljna in grem samo pozitivno naprej," je po tekmi dejala 28-letna reprezentantka, zadovoljna s 75-odstotno natančnostjo z orožjem. Novo priložnost za točke bo imela že v soboto na tekmi s skupinskim startom.

Polona in Živa Klemenčič sta s štirimi zgrešenimi tarčami končali v zadnji tretjini nastopajočih. Prva je bil 60., druga 73. med 84 uvrščenimi. "Ni bil polom, ni pa to, kar si tekmovalec rezultatsko želi," je misli obeh opisala Živa Klemenčič.

Na tekmi, ki so jo prireditelji zaradi goste megle s četrtka prestavili na petek, danes pa je sledil pol ure kasnejši start od predvidenega, je zmagala Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold in tako delno doživela zadoščenje po slabšem nastopu na februarskem svetovnem prvenstvu na Češkem, kjer so kraljevale Francozinje. Močno je povečala tudi prednost v skupnem seštevku svetovnega pokala, kjer ima zdaj 84 točk prednosti pred Francozinjo Justine Braisaz Bouchet.

Za Tandrevold sta na stopničkah današnjo tekmo končali Švedinja Elvira Öberg in rojakinja Ida Lien. Zadovoljna je lahko tudi četrtouvrščena Italijanka Lisa Vittozzi, ki je osvojila mali kristalni globus v posebnem seštevku posamičnih tekem.

Ob 15.45 se bo v Oslu začela še moška 20-kilometrska tekma, tudi z Jakovom Fakom, Miho Dovžanom, Lovrom Plankom in Antonom Vidmarjem.

Izidi, 12,5 km ženske: 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 44:13,1 (1)

2. Elvira Öberg (Šve) 28,8 (2)

3. Ida Lien (Nor) 32,0 (1)

4. Lisa Vittozzi (Ita) 51,2 (2)

5. Tereza Vobornikova (Čep) 1:08,6 (1)

6. Vanessa Voigt (Nem) 1:19,5 (1)

7. Justine Braisaz Bouchet (Fra) 1:25,7 (3)

8. Sophie Chauveau (Fra) 1:42,8 (3)

9. Anna Magnusson (Šve) 1:48,8 (2)

10. Marketa Davidova (Češ) 2:01,9 (3)

...

32. Anamarija Lampič (Slo) 3:31,8 (5)

60. Polona Klemenčič (Slo) 5:52,4 (4)

73. Živa Klemenčič (Slo) 7:44,1 (4) Svetovni pokal, skupno: 1. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 809 točk

2. Justine Braisaz-Bouchet (Fra) 725

3. Lisa Vittozzi (Ita) 721

4. Julia Simon (Fra) 687

5. Elvira Öberg (Šve) 677

6. Lou Jeanmonnot (Fra) 618

...

18. Anamarija Lampič (Slo) 258

56. Polona Klemenčič (Slo) 42

83. Lena Repinc (Slo) 7

Preberite še: