Nekdanji svetovni prvak v biatlonu Benedikt Doll se po letošnji sezoni po pričakovanjih poslavlja. "Po zimi bom končal kariero in, če sem iskren, je bila odločitev razmeroma lahka," je danes, en dan pred 34. rojstnim dnevom, dejal Doll v videu na Instagramu. Skupno je v biatlonu Doll preživel 27 let, od tega 12 v svetovnem pokalu.

Prejšnji teden je Doll na Češkem uresničil svoje velike sanje o še eni medalji, poroča nemška tiskovna agencija dpa, in zasedel tretje mesto v posamični konkurenci.

Nemški biatlonec je 16. marca 2012 v Hanti-Mansijsku nastopil na svoji prvi od 313 tekem svetovnega pokala, na zadnji tekmi pa bo nastopil na finalu sezone od 14. do 17. marca v Canmoru v Kanadi. V svojem življenjepisu ima skupno šest zmag v svetovnem pokalu. Doll je že pred sezono namigoval na morebiten konec kariere. V prihodnje bosta v središču njegove pozornosti žena Miriam in njun leto in pol star sin.

Benedikt Doll je konec kariere oznanil na družbenih omrežjih:

Med njegove največje uspehe sodita naslov svetovnega prvaka leta 2017 v sprintu v Hochfilznu ter bronasti medalji v zasledovanju in štafeti na olimpijskih igrah leta 2018 v Pjongčangu. Skupno je Doll osvojil osem kolajn na velikih dogodkih.

Doll želi zdaj ponovno študirati, tokrat na področju gradbene tehnologije. Na univerzi Furtwangen je že končal diplomo iz trženja in prodajnega industrijskega inženiringa.