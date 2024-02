Odličen dosežek mladega slovenskega upa na SP v Estoniji

Mladi slovenski biatlonec Pavel Trojer je na 12,5-kilometrski posamični tekmi na mladinskem svetovnem prvenstvu v Otepääju v Estoniji osvojil bronasto odličje. Z le enim zgrešenim strelom na drugem strelskem postanku je zaostal le za zlatim Francozom Antoninom Guyjem in srebrnim Norvežanom Kasperjem Kalkenbergom. Aljaž Omejc je bil 31., Ruj Grošelj Simič 36. in Jaka Pilar 75.

Mladi slovenski biatlonski up Pavel Trojer, varovanec nekdanjega slovenskega reprezentanta Lenarta Oblaka, je za zmagovalcem zaostal 47,8 sekunde, na strelišču je bil nenatančen enkrat, tako kot zlati Francoz Guy. Srebrni Kalkenberg je zgrešil dva strela, za zmagovalcem pa je zaostal vsega 9,1 sekunde.

Izpolnil cilj v izjemno močni konkurenci

"Mislim, da sem kar dobro opravil in izpolnil svoja pričakovanja." Foto: SloSki biatlon "To tretje mesto je res neka potrditev, da sem letos dobro treniral in da lahko posežem po stopničkah tudi na tem tekmovanju, kar mi doslej še ni uspelo. To so moje prve stopničke na mladinskem svetovnem prvenstvu, najbližje sem jim bil doslej v Ameriki, ko sem bil četrti. Medalja je bila tudi moj cilj v Otepääju, kjer je konkurenca zelo močna. Je veliko dobrih tekačev in dobrih strelcev, zato sem še toliko bolj zadovoljen, mislim, da sem kar dobro opravil in izpolnil svoja pričakovanja. Na preostalih tekmah lahko zdaj ciljam še na boljše rezultate, da pokažem, kar znam," je za Smučarsko zvezo Slovenije misli strnil bronasti Trojer.

"Tekma je bile težka zaradi razmer, bilo je zelo toplo za ta čas, proga zelo zmehčana, ampak sem imel veliko srečo, da sem startal zelo zgodaj in sem ujel še optimalne razmere. Kasneje so se razmere poslabšale," je še opisal stanje na tekmovališču in dodal: "Na strelišču sem se že včeraj na štafetni tekmi pripravljal na današnjo preizkušnjo, v petek sem zadel vseh deset tarč in sem danes tako startal s še večjim zagonom. Zgrešil sem samo en strel, kar je za moje pojme zelo dobro, na takšni tekmi, kot je bila današnja, pa je bilo streljanje ključno za dober rezultat."

Trojer je lani na zimskem Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) v italijanski Furlaniji - Julijski Krajini osvojil dve zlati odličji.

Na najdaljši tekmi mladincev so danes v Estoniji nastopili še trije Slovenci, Aljaž Omejc je bil 31., s štirimi zgrešenimi streli je pridelal 5:34,4 zaostanka za zmagovalcem, Ruj Grošelj Simič je s tremi kazenskimi minutami končal na 36. mestu (+ 5:48,8), Jaka Pilar pa je bil s kar osmimi zgrešenimi streli 75. (+ 10:28,8).

Najboljša slovenska mladinka Manca Caserman

Danes so se z 10-kilometrsko individualno tekmo spopadle tudi mladinke, zmagala je Nemka Alma Siegismund pred Čehinjo Ilono Plechacovo in Francozinjo Valdiyjo Galmace Paulin. Najboljša Slovenka je bila Manca Caserman na 12. mestu. Na strelišču je bila nenatančna petkrat, za zmagovalko je zaostala 2:29,3. Kiara Hace je zasedla 23. mesto (+ 3:27,2/3) in Ela Sever 40. (5:28,8/9).

Svetovno prvenstvo mladincev in mlajših članov se je začelo v petek s tekmama mešanih štafet. Slovenska mladinska ekipa v postavi Omejc, Trojer, Caserman in Sever je zasedla osmo mesto. S petimi kazenskimi krogi je slovenski kvartet za zmagovito francosko štafeto zaostal 4:36,9.

V štafeti mlajših članov so slovenske barve v petek branili Jaša Zidar, Matic Bradeško, Klara Vindišar in Kaja Zorč. Z osmimi kazenskimi krogi so za 9:18,3 zaostali za zmagovito norveško štafeto.

Mlajše člane jutri čakata posamični tekmi, biatlonke na 12,5 kilometra in biatlonce na 15 kilometrov dolgi progi.

Preberite še: