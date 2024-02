Jakov Fak ima še dinamit v nogah: Ta dosežek je plod celotne ekipe

"Ja, očitno," se je na ugotovitev, da ima še vedno v nogah dinamit v smehu odzval Jakov Fak, ki je danes na tekmi s skupinskim startom zasedel odlično šesto mesto. Premagali so ga le izvenserijski zmagovalec Johannes Thingnes Boe, ki je s svojo 20. zlato kolajno na svetovnih prvenstvih ujel rojaka, norveško legendo Oleja Einarja Björndalna, pa presenetljivi srebrni Latvijec Andrejs Rastorgujevs, Francoz Quentin Fillon Maillet, Tarjei Boe in še en Francoz Fabien Claude.

Rezultat je dosežek celotne ekipe

Fak se je prav na zaključku spektakularnega prvenstva v Novem Mestu – na tribunah impozantnega stadiona se je danes zbralo več kot 29 tisoč navijačev – uvrstil na slavnostno podelitev. "Zelo sem vesel, pa ne samo zaradi mene, temveč zaradi vseh ljudi v reprezentanci," je peščici slovenskih novinarjev razlagal v ciljni areni. Dokazal je tudi, da visokoleteča pričakovanja vodstva slovenske reprezentance niso bila povsem nerealna, ob malce srečnejšem razpletu tekme, bi lahko posegel tudi po stopničkah. Tokrat je bilo pet biatloncev premočnih in preveč natančnih.

"Niso bili stopničke, ki so vselej zaželene, ampak ne gre vedno tako kot si želiš. Tudi sama sezona ni potekala tako, pred svetovnim prvenstvom sem imel poškodbo in tudi s te plati ni bilo enostavno," nas je spomnil, da je imel tik pred prvenstvom težave s hrbtom in je tako izpustil zadnji sklop reprezentančnih priprav ter se na Novo Mesto pripravljal sam na Pokljuki. "Začetek prvenstva ste videli, kako je bilo, imeli smo težave tudi s smučmi," se je ozrl tudi na težaven prvi teden tekmovanj na Moravskem, ko so se številne reprezentance, tudi slovenska lovile v ekstremnih snežnih razmerah.

"Veliko smo vložili v ta dan"

A prav zato so v slovenski izbrani vrsti stopili skupaj, strnili vrste in se s še večjo trmo in odločenostjo lotili nadaljevanja. "Mislim, da je prednost našega servisa tudi ta, da je majhen, da ko nam ne gre, staknemo glave in se odzovemo. Brskamo in poskušamo. Mi smo zjutraj eni prvih na progi, tudi tekmovalci se poskušamo vključiti v to delo in smo eni redkih, ki preizkušamo smuči. Veliko smo vložili v ta dan in sem zelo ponosen in vesel predvsem zaradi njih, ker so opravili odlično delo in ta rezultat je plod dela celotne ekipe, servisa, trenerjev pa tudi tekmovalcev, seveda," je Fak kot pravi kapetan izbrane vrste povzel včasih precej mučno dogajanje zadnjih dni.

"Moralo bi iti brez zgrešenega strela, ampak tako kot na štafeti sem imel danes na strelišču težak dan." Foto: Guliverimage

Še en težak dan na strelišču

S popolnim strelskim nastopom ima na takšnih dirkah kot je skupinski start vselej možnost poseči po najvišjih mestih. Danes se mu je zalomilo le enkrat, na drugem strelskem postanku je zgrešil tretji strel. "Moralo bi iti brez zgrešenega strela, ampak tako kot na štafeti sem imel danes na strelišču težak dan, puška ni bila tam kot bi hotel, ni bilo prave sproščenosti, ni bilo tako kot januarja, ko je bila moja forma odlična in puška precej bolj mirna. Danes žal ni bilo tako, tudi pri zadnjem strelu sem moral odložiti, počakati in poskušati zadeti, To mi je nazadnje uspelo in prineslo dober rezultat."

Domov odhaja zdrav

Prvenstvo je končal nasmejan, tudi zdrav je ostal, kar je v zadnjih letih redkost. "To pomeni veliko, seveda. Ampak tudi, ko nisem imel te sreče, smo trdo garali. Lani sem imel pred prvenstvom gripo in sem opravil en sam nastop, pa še tega preveč na silo. Takoj po gripi je bilo težko. Še zdrav človek težko tekmuje na tej ravni, kaj šele zdravstveni načet. Enkrat, ko bo vsega konec in bom imel čas malo zavrteti stvari za nazaj, bom lahko analiziral, zdaj pa se mi zdi, da sezone kar letijo. Osredotočaš se na delo za naprej, vedno gledaš, kaj si delal slabše, kaj lahko popraviš, vedno iščeš neke izboljšave in tako bo tudi v naprej, dokler ne zaključim."

Zdaj biatlonce čaka nadaljevanje svetovnega pokala v Skandinaviji in nato pot v ZDA. "Ja, res je, ampak to so bolj sladke stvari," je še dejal 36-letni veteran, a še vedno daleč najboljši član slovenske izbrane vrste.

Črto pod prvenstvo je potegnil tudi glavni trener slovenske reprezentance Ricco Gross: "Prvenstvo končujemo z dvema uvrstitvama med najboljših deset. Lani v Oberhofu smo imeli le eno takšno. Imeli smo še nekaj zelo spodobnih rezultatov, Dovžanovo 17. mesto na posamični tekmi, pa tri uvrstitve Lovra Planka med trideset tudi niso bile slabe, Lena je presenetila s 30. mestom na sprintu. Tisto s čimer pa nikakor nisem zadovoljen, pa so štafetne tekme. Tako ženska kot moška, na tej smo pričakovali veliko več, pa se nam ni izšlo prav dobro."

