Pod vtisom povsem ponesrečenega strelskega nastopa Polone Klemenčič, smo Fakovo današnje streljanje označili za odlično, pa nas je 36-letni veteran hitro popravil. "Ne bi ravno rekel, da je bilo odlično, še posebej, ker sem bil malce neučakan pri popravah. Sploh v streljanju stoje, ko sem imel puško že skoraj na rami, preden je naboj prišel do tarče," je dogajanje v smehu povzel sicer dobro razpoloženi kapetan. "Malo se mi je mudilo, hotel sem ustvariti nekaj pritiska na tiste vodilne, da bi videli, da jim ne bo tako lahko, ampak sem bil res malo preveč neučakan. Govorimo o delčku sekunde, samo počakati bi moral, da pade, in iti naprej," je še pojasnjeval v cilju impozantnega biatlonskega stadiona, na katerem so za odlično vzdušje znova poskrbeli številni češki navijači, ki so napolnili tribune.

Gneča na progi

Faku se je malce zalomilo v prvem delu tekme pri streljanju stoje, ko je moral dvakrat popravljati, v drugem je bil bolj natančen in je porabil le en dodatni naboj. Vse to pa je opravil hitro, prav tako je bil hiter v smučini, v prvem krogu je tekel na četrtem mestu, po drugem streljanju je zdrsnil na deseto. "Tekaško je bilo danes kar v redu, čeprav je na progi kar gneča. Proga je zanimiva, odvisno, kje si pozicioniran na levem ovinku na najvišji točki. Če si na zunanji strani ali nekdo malo upočasni in potem dodaš gas ter spelješ okrog, se naredi deset do petnajst metrov razlike. Ja, je bilo zahtevno s tega vidika," nam je razlagal.

"Drugi del mojega nastopa pa je bil do streljanja leže tudi kar v redu, poskušal sem tekaško iztisniti iz sebe vse, kar se je dalo. Zelo kratek krog je, poskušal sem se približati tistim pred menoj, pa sem potem spet zgrešil en strel stoje, ki pa sem ga dokaj hitro popravil," je še povzel dogajanje, a danes bi bil tudi s popolnim nastopom daleč od najboljših, saj se je prvi del tekme popolnoma ponesrečil Poloni Klemenčič. Ta je morala že po prvem strelskem postanku leže v kazenski krog, kar je ponovila tudi pri streljanju stoje.

"Žal, se zalomi, to je hitra tekma in napake se kaznujejo dvojno"

"Žal je imela Polona ponesrečena strelska nastopa v prvem delu. Vesel pa sem zanjo, da je v drugem pokazala, da zna zadeti tako leže kot stoje," je kolegico potolažil Fak. Klemenčičeva je namreč v svojem drugem nastopu streljala imenitno, stoodstotno natančno. "Ampak dva kazenska kroga … Imeli smo dva več kot večina in eno kot vsaj še tri ekipe. Ko se kaj takega zgodi, je treba najprej porabiti vse rezervne strele, sekunde kar letijo, tako da … Žal se je zgodilo, ampak menim, da se skozi takšne tekme pridobivajo izkušnje. Jaz jih imam že dovolj, Polona pa jih še nabira. Tudi slabe tekme, ko te zapeče tvoj nastop, je dobro za nekaj. Se 'resetiraš' in na naslednjem nastopu pokažeš več. To je Poloni nenazadnje uspelo že med tekmo. Se je potrudila, bila previdna, kjer mora biti, in naredila, kot mora. Žal, se zalomi, to je hitra tekma in napake se kaznujejo dvojno," je Fak sotekmovalki še namenil nekaj spodbudnih besed.

Polona Klemenčič: "Nove Mesto je moje najljubše prizorišče, vedno sem se tu dobro počutila, letos pa mi ne gre in ne gre." Foto: Guliverimage

Klemenčičeva razočarana: Bil je pravi polom

Sama pa je bila seveda popolnoma razočarana. So jo izdali živci, jo je zdelala nervoza? Saj je v zadnji predaji streljala brezhibno. "Ne, ne vem. Ko sem se ulegla za prvo streljanje, se mi je puška tresla, poskušala sem jo malo v rami premakniti, ampak streli so bili vsepovsod. Mogoče sem šla prehitro v prvem krogu ali pa se prepozno ustavila pred streliščem. Zdelo se mi je, da sem delala tako kot na treningu, ampak je bil pravi polom," nam je odgovorila. Ampak v Novem Mestu strelja slabše že od začetka prvenstva. Je za to kakšen poseben razlog? Je izziv prizorišče samo? "Tukaj je pred streliščem klanec in nato dolga ravnina, zato se moraš malo prej začeti ustavljati. Oberhof je podoben s to dolgo ravnino, zato sem tega navajena, vem, da se moram ustaviti in to smo tudi trenirali. Mislim, da sem šla v prvem krogu prehitro, želela sem ostati z Nemko in žal so se pripetile napake," je ocenila.

Samo Nove Mesto pa je bilo do zdaj njeno najljubše prizorišče, je še pojasnila: "Tu je bila moja prva IBU tekma, prvič sem prišla na zasledovanje, na mladinskem poletnem svetovnem prvenstvu sem dobila medaljo. Vedno sem se tu dobro počutila, letos pa mi ne gre in ne gre. Bomo videli, kako bo v soboto."

V solzah tudi Norvežanka

V solzah je na novinarsko konferenco prišla tudi Norvežanka Ingrid Ladmark Tandervold, ki je v napeti tekmi, epskem spopadu Francije in Norveške na zadnjem streljanju zamočila, morala celo v kazenski krog in zapravila ne le zmago, pač pa tudi srebrno odličje. Z Johannesom Thingnesom Boejem, ki jo je tolažil na novinarski konferenci po tekmi, sta osvojila bron. "Medalja pomeni veliko, to prvenstvo je zame izjemno težko. Poskušam se boriti, je pa težko, spet se mi je ponesrečilo streljanje, sem pa vseeno danes prvič na tem prvenstvu uživala v biatlonu," je povedala 27-letnica. J. T. Boe pa je dodal: "Mislim, da smo imeli kot ekipa dober pristop, napadali smo medaljo, sem pa impresioniran nad odličnim streljanjem vseh naših tekmecev, tudi sam sem imel težave, zato sem lahko zadovoljen z medaljo."

Zmagala je štafeta Francije, pred Italijo in Norveško. Foto: Guliverimage

Zlato je osvojila francoska dvojica Quentin Fillon Maillet in Lou Jeanmonnot. "To je zame šele druga tekma mešanih parov sploh in užival sem v izkušnji. Bitka je bila dobra, trda, zmaga pa krasna. Zahvaliti se moram Lou, ki je opravila neverjetno delo," je povedal Fillon Maillet, Jeanmonnojeva pa je dodala: "Teh tekem sem v nasprotju s Quentnom dobro vajena iz pokala IBU, vseeno pa je bilo kar stresno. S stresom se nisem spopadla najbolje, priznam, sem se pa dobro počutila na smučeh in izšlo se je dobro."

Do srebra sta nekoliko nepričakovano prišla Italijana Tommaso Giacomel in Lisa Vitozzi, ki sta se sicer skozi tekmo počasi prebijala proti stopničkam. "Do zdaj sem na tem prvenstvu streljal obupno, danes pa se mi je še kar dobro izšlo in tega sem vesel," si je oddahnil mladi italijanski zvezdnik, Vitozzijeva, ki je v Novem Mestu že osvojila zlato in srebrni medaljo, pa je pojasnila, da je med tekmo ni prav nič skrbel sprva precej zajeten zaostanek za najboljšimi. "Ne, ne, zaradi zaostanka me ni skrbelo, hitro sem začela in pridobivala čas, v drugi predaji pa sem, ko sem videla, da je Tomiju uspelo dobro streljanje, že povsem verjela v dober rezultat."

V soboto štafetni preizkušnji

V petek je na prvenstvu prost dan, v soboto bosta obe štafetni tekmi. Klemenčičeva bo poskušala takrat ponoviti drugi del današnjega nastopa, pravi: "Pričakujem, da bom streljala kot danes v drugem delu, na progi pa čim hitreje. Upam, da bomo s puncami opravile, kot znamo." Fak pa se bo že v petek poskušal aktivirati za sobotno preizkušnjo. "Jutri bo aktivno, ker se je treba čim bolj 'našponati' za sobotno tekmo, v nedeljo pa kar ostane v rezervoarju. Na tem mehkem, južnem snegu se sicer mučiš veliko bolj kot na kakšni bolj trdi progi, ampak menim, da se nekateri tekmovalci mučijo še veliko bolj kot se jaz. Jaz sem glede na svojo višino relativno lahek in mislim, da nekatere moje tekmece to bolj izčrpa. Morda mi bo ta današnja tekma, ki je hiter in zelo intenziven format, koristila za soboto. Za zdaj pa razmišljam samo o soboti," pravi.

