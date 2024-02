Prvič zlato za Francozinje, ne le Slovenke, grešile tudi Norvežanke

Predzadnji dan svetovnega prvenstva v biatlonu sta na sporedu obe štafeti, najprej so s tekmovanjem opravile biatlonke. Sploh prvič so v tej disciplini zlato kolajno osvojile Francozinje, za Julio Simon je to četrta zlata v Novem mestu. Veter je krojil razplet tekme na strelišču, Slovenija je s štirimi kazenskimi krogi končala na 13. mestu. Tekma se je povsem ponesrečila tudi Norvežankam, ki so bile desete (pet kazenskih krogov).

Biatlonsko svetovno prvenstvo na Moravskem na Češkem vsak dan spremlja nekaj 10.000 ljudi. Foto: Reuters Po polovici tekme so kar nekoliko presenetljivo vodile Estonke, 19 sekund pred Norvežankami in 23 pred Švedinjami in Nemkami, Slovenija je bila po nastopu Lene Repinc (tri poprave) in Polone Klemenčič (dve popravi) na 14. mestu. V drugi polovici tekme so favoritke stvari postavile na svoje mesto, predvsem Francija. Do zmage je torej prišla francoska četverica, ki je bila v cilju 38 sekund pred Švedsko in minuto ter 41 sekund pred tretjo Nemčijo. Estonke so nazadovale na četrto mesto.

Razplet tekme je krojil tudi veter. Prava katastrofa se je zgodila tudi eni od favoriziranih ekip. Norveška četverica je s petimi kazenskimi krogi (16 poprav) zaostala tri minute in 42 sekund in bila samo 10. Podobno se je drugi del tekme razpletal tudi za Slovenijo. Najprej je morala v en kazenski krog Živa Klemenčič (tri poprave), nato pa v kar dva Anamarija Lampič (štiri poprave). Slednja je bila v zadnjem krogu najhitrejša na progi, a je skozi cilj prišla na 13. mestu, z zaostankom petih minut in 36 sekund.

Velika junakinja prvenstva v Novem mestu je francoska biatlonka Julia Simon, ki je osvojila še peto kolajno. Ima štiri zlate (šprint, zasledovanje, ženska štafeta, mešana štafeta) in eno bronasto (individualna tekma).

V nedeljo bodo biatlonke tekmovale še na tekmi s skupinskim štartom.

SP v biatlonu, Nove mesto, štatefa (Ž):



1. Francija 1:15:00,8 (2+11)

(Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet, Julia Simon)

2. Švedska +38,3 (1+12)

(Anna Magnusson, Linn Persson, Hanna Öberg, Elvira Öberg)

3. Nemčija +1:14,2 (0+9)

(Janina Hettich-Walz, Selina Grotian, Vanessa Voigt, Sophia Schneider)

4. Estonija +1:40,1 (0+11)

5. Ukrajina +2:08,8 (0+10)

6. Poljska +2:14,8 (0+3)

7. Češka +2:22,7 (2+12)

8. Avstrija +2:34,4 (2+9)

9. Švica +3:29,3 (3+6)

10. Norveška +3:42,8 (5+16)

...

13. Slovenija +5:36,4 (3+12)

(Lena Repinc, Polona Klemenčič, Živa Klemenčič, Anamarija Lampič)