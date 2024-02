Švedi izkoristili norveški kolaps, Slovenci tik za deseterico

Švedska četverica biatloncev Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma in Sebastian Samuelsson so svetovni prvaki v štafeti 4 x 7,5 km. Švedi so izkoristili katastrofo zadnjega Norvežana, ki je imel minuto naskoka, a je moral v zadnjem streljanju stoje kar trikrat v kazenski krog. Slovenska zasedba je zasedla 11. mesto.

Slovenska četverica je bila ves čas v lovu na deseterico. Tako Miha Dovžan kot Jakov Fak sta na strelišču vse tarče pokrila s po štirimi dodatnimi streli, drugo polovico preizkušnje pa je Slovenija začela z osmega mesta in zaostankom 48 sekund.

Lovro Planko je z dvema popravama vztrajal med deseterico in Antonu Vidmarju predal kot deveti z dvema minutama in pol zaostanka. Vidmar je imel na strelišču prav tako štiri poprave, a je v boju za deveto mesto s Poljakom in Kazahstancem na koncu potegnil najkrajšo in ciljno črto prečkal kot 11. z zaostankom 3:17,9 minute.

V boju za kolajne sta favorizirani zasedbi Norveške in Francije hitro ponudili priložnost tekmecem s kazenskimi krogi, je pa razliko v lovu na zlato napravil najboljši biatlonec zadnjih sezon Johannes Thingnes Boe. Ta je pred zadnjo predajo nabral 30 sekund naskoka pred Švedsko.

In čeprav je Vetle Sjastad Christiansen imel minuto naskoka pred zadnjim streljanjem stoje, je tam zgrešil kar šestkrat, se trikrat zavrtel v kazenskem krogu in izgubil zlato kolajno. To so izkoristili Švedi in po ničli Samuelssona slavili nenadejano zlato kolajno. Norvežani so za srebro zaostali 11,8 sekunde, Francozi pa za bron 12,8.

V nedeljo bosta na sporedu še preizkušnji s skupinskim startom. Od Slovencev bo nastopil le Fak.