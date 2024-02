Za večino zadnja priložnost, motivacija je na najvišji ravni

Slovenske biatlonske in biatlonce danes na svetovnem prvenstvu v Novem Mestu na Češkem čakata štafetni tekmi. Najprej, ob 13..45 se bodo pomerila dekleta, slovenske barve bodo zastopale sestrični Polona in Živa Klemenčič, Lena Repinc in pa Anamarija Lampič, ki želi dokazati, ki je na Moravskem še nismo videli v najboljši različici. Tudi fantje, ki se bodo v boj podali ob 16.30 so motivirani, da prvenstvo končajo na najlepši mogoč način. V tej zimi so se Miha Dovžan, Lovro Planko, Anton Vidmar in Jakov Fak v štafetah že izkazali, za prvo trojico pa je danes zadnja priložnost, da to pokažejo še na vrhuncu sezone. Le Faka še čaka delovna nedelja, bo namreč edini slovenski predstavnik na tekmi s skupinskim stratom.

Glavni trener slovenske reprezentance Ricco Gross s potekom prvenstva v Novem Mestu ne more biti zadovoljen. In tudi ni, nam je priznal v soboto. "Naši biatlonci so daleč od napovedi pred sezono in pred prvenstvom. Pričakovanja so vedno visoka," je bil neposreden nemški strokovnjak, ki še čaka, da njegovi varovanci vsaj ponovijo, če ne že presežejo lanski Oberhof. Nekaj prebliskov je tudi v Novem Mestu vseeno bilo, še ocenjuje Gross: "Na posamični tekmi se je Jakov Fak prebil do devetega mesta, Miha Dovžan je imel priložnost za deseterico, nato pa s 17. mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev na tem SP. S tem smo lahko zadovoljni."

Anamarija Lampič se (še) ni spoprijateljila s streliščem

Ricco Gross: Ne moremo in ne smemo pričakovati, da bo razvoj linearen in da bo vsako leto napredek. Dosežki prihajajo v valovih. Foto: Guliverimage A to je vse, kar je vsaj delno zadovoljilo glavnega trenerja. Tudi sam je veliko več pričakoval od Anamarije Lampič, ki se s streliščem na biatlonskem stadionu v Novem Mestu niti približno (še) ni spoprijateljila. "Tekaška forma Anamarije Lampič je zelo dobra, kar se je videlo na vseh štirih tekmah. Dvakrat je dosegla najhitrejši čas, dvakrat drugega. Anamarija ima to težavo, da tega kar kaže na treningih, ne prenese na tekmi. Zna in zdaj se mora naučiti in navaditi, da opravljeno na treningu realizira tudi na tekmi. Morda je v veliki želji v posamičnih segmentih celo malo prehitra in pred streliščem se bo morala naučiti tudi pravočasno spustiti tempo, da bo telo mirnejše na strelišču," je razmišljal Gross. "Super bi bilo, če bi kakovostni preskok dosegla tudi Polona," je še dodal.

Lampičeva meni, da hitrost na progi ni razlog za njene neprepričljive strelske nastope. VC ekstremnih razmerah, ki te dni vladajo na Češkem – s tem mislimo na povsem nezimsko vreme, s pomladnim temperaturami, pa dežjem in vetrom – se sooča s številnimi izzivi, ki so v njeni šele drugi sezoni med biatlonsko elito očitno le malce prehud zalogaj."Na progi imam kljub težkim razmeram v tem rivalstvu največ izkušenj med slovenskimi dekleti, na strelišču pa najmanj. To ni nobena skrivnost, jasno je, da moram na tem še veliko delati, ne moreš enega športa osvojiti v dveh letih, treba je delati, treba je verjeti v to, biti vzdržljiv in mislim, da mi tega ne manjka," Gorenjka ne izgublja volje. "Rezultatsko je bilo to prvenstvo najslabše v celi sezoni, ampak tekaško se počutim dobro, dosegam dobre čase. Žal je ravno teden, ko mi ne gre tukaj na prvenstvu," je še povedala.

Dosežki prihajajo v valovih

Anamarija Lampič: Letos sem v štafetah že dobro nastopala in upam, da bo tudi tokrat tako. Foto: Simon Kavčič Izjemno je motivirana, da popravi precej klavrn vtis na tem prvenstvu, "Letos sem v štafetah že dobro nastopala in upam, da bo tudi tokrat tako. Se pravi brez kazenskega kroga. Mislim, da me bo Ricco postavil bolj v ozadje, saj nima smisla, da štafeto začnem, pričakujem težke razmere, kot so bile vsak dan tega prvenstva, ampak te bodo za vse enake, pričakujem dobro tekmo," je odločena.

Če smo letos, v njeni drugi sezoni med biatlonkami pričakovali, da bo zanesljivo nadgradila lanske dosežke, to ni najbolj realno, pa je še pojasnil Gross. "Ne moremo in ne smemo pričakovati, da bo razvoj linearen in da bo vsako leto napredek. Dosežki prihajajo v valovih. Ni razloga, da bi odšli popolnoma nezadovoljni. Tudi tukaj imamo še priložnost v obeh štafetah in prepričan sem, da bomo videli še en dober izid."

Pa preostala dekleta?

Poleg Lampičeve bodo v ženski štafeti nastopile še Polona in Živa Klemenčič ter Lena Repinc. Polona Klemenčič se je pomirila po razočaranju na četrtkovi tekmi mešanih parov, ko je v prvem nastopu morala dvakrat v kazenski krog. V drugem pa je razbremenjena streljala brezhibno in danes si želi ponoviti prav ta, drugi del. "Prišla sem k sebi, tudi na treningih sem dobro streljala in sem pripravljena na nov izziv. Sem se sprostila po tistem polomu na tekmi mešanih štafet," nam je razlagala petkovem treningu.

Sezona Žive Klemenčič ne poteka po pričakovanjih, pravega razloga za slabo formo pa ne ve, nam je razlagala zaskrbljeno. Čaka na preboj, potrudila se bo po vseh močeh, obljublja in upa, da se ji vendarle odpre. Najmlajša članica slovenske izbrane vrste Lena Repinc pa se bo osredotočila na streljanje, slovi kot dobra strelka in to je tudi na tem prvenstvu že potrdila.

Moška štafeta se je letos že izkazala

V moški štafeti so pričakovanja veliko višja, četverica Miha Dovžan, Jakov Fak, Lovro Planko in Toni Vidmar je bila letos že odlična, v Hochfilznu je zasedla vrhunsko šesto mesto, denimo. A na tem prvenstvu je Dovžan zatajil na tekmi mešanih štafet, ko je mu je popolnoma zalomilo na drugem strelskem postanku. Je zato kaj nervozen? "Ne, ne, štafete se ne bojim, do zdaj sem vse moške štafete kar dobro oddelal … No, razen tiste mešane tukaj. Ampak zdaj sem le malo bolj naštudiral strelišče, predvsem prihod nanj in mislim, da bo v redu. Imam tudi motiv, da popravim vtis s prvega dne. Razmere tukaj so domala aprilske, niti približno ni čutiti, da smo šele februarja, ampak smo se na to že kar malo privadili. Mislim, da je bila proga v zadnjih dneh celo boljša kot je bila na začetku prvenstva, prireditelji so jo utrdili. Dobro, saj se zgoraj nabere tisti pot, pa umazan sneg, ampak ni tako mehko, da bi se udiralo do kolen. Se kar da. Je bil pa šok, ko smo prišli sem, en teden smo trenirali na ledu, potem pa prišli v tole 'čofto', ampak nimaš kaj, moraš se privaditi," nam je povedal tekmovalec iz Gorij.

Slovenska moška štafeta lahko cilja na visoko uvrstitev. Foto: Simon Kavčič

Nista še pokazala vsega

Tudi Lovro Planko je odločen, da pokaže, kar zna. Letos mu to še ni uspelo v celoti, sploh pa ne ta tem prvenstvu. Na posamični tekmi je bil žrtev razmer, proga je v času njegovega nastopa povsem popustila. Se pa ne boji, da bi se kaj takega ponovilo. "V štafeti so razmere vseeno za vse enake. Mislim, znotraj skupine tekmovalcev namreč. Zagotovo bo bolj pošteno, kot je bilo na posamični tekmi. Pričakujem, da bom startal na tretjem, morda tudi drugem mestu, bomo videli, kako se bo odločil trener. Veselim se že konca prvenstva, prav tako pa tudi te štafetne tekme, ker menim da na tem prvenstvu še nisem dosegel tega, kar bi rad, in upam, da ta tekma spremeni vtis celotnega prvenstva," pravi.

Izjemno redkobeseden, pa popolnoma osredotočen je tudi Toni Vidmar: "Vsak bo moral narediti tako kot zna, pa bomo videli, kako bo. Težko bi karkoli napovedoval, biatlon je nepredvidljiv šport in napovedi so nekaj najbolj nehvaležnega. Pogoji se spreminjajo, počutje pa je dobro, bomo videli."

Fak je številka ena v slovenski vrsti

Glavni adut slovenske vrste opa bo zagotovo veteran Jakov Fak, ki je letos sicer enkrat že pošteno zamočil v štafeti, v Hochfilznu je moral kar v pet kazenskih krogov, a je sicer zagotovo najbolj zanesljiv član slovenske reprezentance. Tudi na tem prvenstvu v Novem Mestu mu gre dobro, z devetim mestom na posamični tekmi je poskrbel za slovenski izid tekmovanja. V petek je z aktivnim treningom poskrbel, da je povsem našpičen za štafetno tekmo, sicer pa bo edini član slovenske reprezentance, ki bo na delu tudi zadnji dan prvenstva. Nastopil bo v tekmi s skupinskim startom, biatlonski formuli ena.

Preberite še: