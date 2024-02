"Vsi smo želeli več, ampak moramo ostati pogumni in se boriti naprej"

Za večino slovenske biatlonske reprezentance se je svetovno prvenstvo v Novem Mestu na Češkem danes končalo. Anamarija Lampič, Polona in Živa Klemenčič ter Lena Repinc so se poslovile s 13. mestom v štafeti, Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Toni Vidmar pa so moško štafetno tekmo končali na 11. mestu. "Vsi smo si želeli več, ampak ne smemo preveč obžalovati stvari, moramo poskušati še naprej, ostati moramo biti pogumni," je po sobotni štafeti povedal kapetan Fak in tako nekako tudi povzel celotno prvenstvo. Prav Fak pa je naš edini tekmovalec, ki ga še čaka en tekmovalni dan, jutri bo namreč nastopil na tekmi s skupinskim startom.

Slovenska četverica se je danes v "zahrbtnih" razmerah, kot jih je slikovito opisal Miha Dovžan še kar solidno znašla. Na strelišču je imela v vrtečem se vetru 14 poprav, a se je izognila kazenskim krogom, kar recimo ni uspelo Norvežanom, Francozom, Nemcem, Italijanom … Dovžan, Fak, Lovro Planko in Toni Vidmar, ki je prav danes praznoval 24. rojstni dan, so zasedli 11. mesto, za zmagovito štafeto Švedske so zaostali tri minute in 18 sekund.

Želeli so si več

"Zanimivo pa je, da razmere na strelišču danes niti niso bile tako težke. Odločali so težki pogoji na progi." Foto: Simon Kavčič "Vsi smo si želeli več, hoteli smo biti boljši kot smo bili v svetovnem pokalu tukaj, ampak enostavno je bilo preveč napak in zaradi teh izgubiš več časa na strelišču. Tekaško se meni ni zdelo, da so prav ogromne razlike. Odstopali so Norvežani v moji predaji, preostali pa ne toliko. Žal mi je za to streljanje, za tisti dve napaki v prvih petih strelih, nato sem porabil vse poprave, tam je šlo približno 47 sekund, kar je veliko. Pričakoval sem, da mi bo šlo veliko bolj gladko, ampak danes preprosto ni bil takšen dan. Nisem se zlil s puško, tak dan pač pride," je dogajanje povzel Jakov Fak.

Slovenska moška štafeta cilja veliko višje od 11. mesta, tudi v tej zimi je že bila šesta v Ruhpoldingu, dokaj redno se je uvrščala med najboljših deset, zato so fantje upali, da bi jim najboljši izid sezone uspel prav na največjem tekmovanju leta, a se jim ni izšlo. "Menim, da lahko pariramo drugim, ampak moramo zadevati kot oni. Zanimivo pa je, da razmere na strelišču danes niti niso bile tako težke. Odločali so težki pogoji na progi. Tudi zaradi teh novih maž brez fluora je v teku težje, zato tekmovalci na strelišče prihajajo v drugačnem stanju kot so lani. Verjetno bo naslednje leto že precej bolje, v tem prvem letu pa te znajo kakšne situacije kar presenetiti. Ne smemo preveč obžalovati stvari, moramo še poskušati, ostati moramo pogumni. Seveda si vsi želimo rezultate, če se nam posreči, je super, če pa ne, pa tega ne smemo jemati kot tragedijo," je še razmišljal najbolj izkušen član slovenske reprezentance.

Več kot 28.000 ljubiteljev biatlona je tudi danes na stadionu v Novem Mestu pripravilo imenitno vzdušje, a tudi ta prekrasna atmosfera je za tekmovalce lahko dodaten pritisk. "Seveda je. Če samo pomislite na tenis, kjer mora biti na stadionih popolna tišina. Jasno je, da je v tem navijaškem hrupu težko meriti s to puško v te majhne tarče, ampak to je čar biatlona, tudi zato je ta šport tako zanimiv," je pojasnil Fak.

Zahrbtne razmere

"Proga je mehka in počasna, ampak tako pač je." Foto: Simon Kavčič Prvi od Slovencev je šel danes na progo Miha Dovžan, na prvem streljanju je enkrat popravljal, na drugem je šlo tesno, po treh zgrešenih strelih pri popravah ni več smel narediti napake. In je ni, izognil se je kazenskemu krogu. "Lahko rečem da sem na tem prvenstvu zadovoljen vsaj z eno tekmo, tisto mojo individualno. Na začetku sem imel kar nekaj težav, tudi danes nisem streljal najbolje, sploh stoje, kjer sem imel tri poprave. Na strelišču so bile takšne zahrbtne razmere, težave so imeli tudi preostali. Proga je mehka in počasna, ampak tako pač je," je povzel prvenstvo, s katerega si bo zapomnil 17. mesto z najdaljše, dvajsetkilometrske tekme.

"V prvem krogu sta se Američan in Francoz kar odpeljala mimo mene." Foto: Simon Kavčič "Vzdušje tukaj v Novem Mestu je res noro, lepo je videti toliko ljudi spremljati biatlon. Vidim, da je naš šport zelo priljubljen. Kar pa se tiče mojih nastopov, pa definitivno nisem pokazal tistega, kar sem pričakoval. Upal sem, da mi bi uspelo ponoviti moje prednovoletne nastope, pa ni šlo. Vseeno, sem še mlad, čaka me še kar nekaj svetovnih prvenstev, najprej pa drugo leto v meni ljubem Lenzerheideju," je črto pod SP potegnil najmlajši slovenski reprezentant Lovro Planko.

Danes je imel po eno popravo na vsakem strelskem postanku. "Mislim, da sem oddelal dobro, danes je bilo kar nekaj kazenskih krogov in sem vesel, da sem se temu ognil. Nisem pa imel pravih smuči, v prvem krogu sta se Američan in Francoz kar odpeljala mimo mene, mislim, da sem največ izgubljal na progi. Počutil sem se sicer dobro, sploh glede na to, da že štirinajst dni tekmujemo," je pojasnil.

Zadnji je šel v ogenj Anton Vidmar. Temu se je zalomilo na prvem obisku strelišča, ko je popravljal trikrat, na drugem postanku le enkrat. "Veter se je danes malo vrtel, zato smo imeli nekaj poprav, v celoti gledano pa menim, da je bil naš nastop kar soliden," je povedal slavljenec, prav danes je namreč praznoval 24. rojstni dan.

Jutri se bo svetovno prvenstvo končalo s tekmama s skupinskim startom, slovenske barve bo branil le Jakov Fak, moška tekma bo ob 16.30.

