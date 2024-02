V Oslu megla, biatlonke bodo tekmovale v petek

Najboljše biatlonke, med temi tudi tri Slovenke, Anamarija Lampič ter Polona in Živa Klemenčič, se bodo tako na posamični tekmi svetovnega pokala pomerile jutri ob 12.30. Jutri bo v Oslu dvojni biatlonski program, ob 15.30 namreč 20-kilometrska tekma čaka še biatlonce.

Due to unfavourable weather conditions, the Holmenkollen Women Individual is postponed until tomorrow.



The new time will be announced in due course.



